Limited Edition et Sport Line, nouvelles versions de la gamme Honda Civic Type R | Moteur

Honda a élargi la gamme Civic Type R avec deux nouvelles versions, l’édition limitée (seulement 100 unités seront fabriquées pour l’Europe) et la gamme Sport, pour laquelle des performances maximales peuvent être atteintes avec la nouvelle application Honda LogR.

Les deux sont basés sur les capacités de performances dynamiques de la Type R GT standard (traction avant et 320 ch) et offrent une proposition de style et de performances différente de la compacte cinq portes la plus acclamée de Honda.

Le constructeur japonais définit la nouvelle Honda Civic Type R Limited Edition comme la version “” la plus pure à ce jour “et la” plus extrême “, car elle assemble de nouveaux composants légers qui ont amélioré la conduite du véhicule, qui présente désormais un intérieur Un style minimaliste et “choquant”.

Conçu pour le circuit, pour gagner du poids, les systèmes d’infodivertissement et de climatisation, ainsi que les matériaux d’insonorisation ont été éliminés. Ce qui a été maintenu, ce sont les sièges arrière. Dans l’ensemble, l’édition limitée pèse 47 kilogrammes de moins qu’un type R avec spécification GT et accélère de 0 à 100 km / h en 5,7 secondes.

Extérieurement, il est identifié par la couleur exclusive Sunlight Yellow, un badge Civic sombre et chromé à l’arrière et des roues en alliage de 20 pouces. À l’intérieur, les éléments les plus importants sont les sièges enveloppants et le volant fini en rouge, ainsi que le levier de vitesses en forme de larme.

La vente de la Honda Civic Type R Limited Edition débutera en été et la marque n’a pas encore décidé du prix.

Quant à la Honda Civic Type R Sport Line, elle est plus discrète que l’édition limitée, car elle monte un aileron arrière inférieur et une ligne grise pointue qui longe le bord inférieur de la voiture.

Selon le constructeur, la version Sport Line propose, entre autres, une conduite “plus docile et raffinée”, des roues de 19 pouces, des sièges enveloppants noirs avec surpiqûres rouges et un système d’infodivertissement de sept pouces.

Il sera disponible à partir de mai prochain et son prix de départ est de 45 300 euros, a indiqué Honda.

La réalisation de ces deux nouvelles versions a également été utilisée par le constructeur pour mettre à jour, en général, le design de la Honda Civic Type R, dont la GT, qui sera disponible en avril à partir de 45 800 euros.

La conception du pare-chocs avant a été adoucie et les feux de brouillard présentent une configuration symétrique qui incorpore des surfaces lisses pour donner une touche plus élégante. Les phares à LED, les feux de jour et la prise d’air centrale (plus grande) ont également été modifiés.

La suspension a également été améliorée, ainsi que l’équipement de freinage et le son du moteur dans les modes Sport et + R.

Une autre nouveauté exclusive dans la gamme de la Honda Civic Type R 2020 est le système Honda LogR, qui combine l’ordinateur de bord et les capteurs de voiture avec une application pour le téléphone qui aide les conducteurs à surveiller et enregistrer une série de paramètres. performances du véhicule

Le système enregistre les temps au tour dans le circuit et note le comportement du conducteur en surveillant l’accélération, la décélération, la rotation et la conduite en ligne droite.