L’impact économique local du coronavirus: les ventes dans le quartier chinois ont déjà baissé jusqu’à 20%

Il est peut-être trop tôt pour peser l’impact économique, commercial (et même social et culturel, si l’épidémie s’étend au fil du temps) que le coronavirus aura, originaire de Chine et qui a aujourd’hui l’Italie comme centre d’émission de cas connus en Argentine. Au milieu des nouvelles du nombre croissant de personnes infectées, qui sont passées hier de 2 confirmées à huit, ressent également l’impact commercial dont la communauté chinoise locale commence à souffrir.

Comme la maladie, le phénomène est mondial. Selon Business InsiderÀ Flushing, dans le Queens, aux États-Unis, certaines entreprises, en particulier les restaurants, font état de pertes de 50%. C’est le plus grand quartier chinois du monde en dehors de la Chine et la discrimination s’y développe également. “Au début, nous pensions que c’était lié à la météo, mais nous avons réalisé que les gens ont peur d’aller là où il y a beaucoup de monde”, a-t-il déclaré. Da Xiong, propriétaire du restaurant Heat Noodle.

La Banque asiatique de développement (BAD) estime déjà que l’épidémie pourrait entraîner des pertes économiques mondiales pouvant atteindre 347 000 millions de dollars du fait de la baisse du tourisme et des conséquences négatives sur l’offre de produits et les systèmes de santé. De ce chiffre, les deux tiers auront un impact sur la Chine. En Italie, par exemple, la préoccupation est extrême. «La communauté a pris des précautions. Beaucoup ont décidé de fermer leurs magasins pour un sens des responsabilités et de la solidarité face à la période difficile que traverse la ville. Tout est très déroutant. Nous ne savons pas quand nous rouvrirons, ce sera lorsque la situation s’améliorera “, a déclaré Francesco Wu, membre de l’Association commerciale sino-italienne de Milan.

Calme, un vendredi après-midi, il semble que le panorama des boutiques, des kiosques et des magasins d’alimentation dans le quartier chinois de Bajo Belgrano, avec un axe dans la rue Arribeños. De même, l’effet économique du virus se fait déjà sentir.

Là, il a reconnu Miguel Calvete, ancien président de la Chambre des supermarchés et actuel président de l’Institut d’études de la consommation de masse (Indecom) et vice-président de la Confédération du commerce et des services de la République argentine, les ventes ont diminué et l’offre est un problème, car elles sont vendues Produits de Chine, Corée, Thaïlande, Vietnam.

Ting Lei, membre du conseil d’administration de la Chambre des entrepreneurs chinois en Argentine (Caemchi), a déclaré que la baisse des ventes dans ces entreprises se situait entre 15 et 20% et a demandé d’éviter la paranoïa.

À cet égard, il a critiqué le fait qu’à l’aéroport d’Ezeiza, il existe des affiches alertant les gens sur les soins à apporter s’ils venaient de Chine, mais sans référence à d’autres pays, car les cas connus sont originaires d’Italie. «En Chine, ils ont déjà contrôlé la situation; ma mère est là et pour l’instant ils ne la laissent pas sortir », a-t-il expliqué.

Bien qu’il n’y ait eu pratiquement aucun cas d’intimidation (la plus connue était une fille à Trelew), Ting a déclaré que dans les magasins chinois, on entend de mauvaises blagues. Et il a ajouté qu’il note une peur naissante chez les propriétaires de super chinois que si la situation continue, certains voudront essayer une sorte de pillage.

En Argentine, il y a environ 150 000 résidents d’origine chinoise, dont 10% viennent de Taïwan (une vague de migration des années 1970, qui a formé un noyau dans le Bas Belgrano; en fait, la «Taiwanai Civil Association in Argentine “est au centre névralgique de Chinatown, sur Arribeños, entre Olazábal et Mendoza), 80% de la province chinoise du Fujian, située juste en face de l’île de Taiwan (ou Formosa, comme on l’appelait autrefois) , où un dialecte est parlé très similaire au taïwanais, et le reste des autres provinces chinoises, a déclaré Calvete.

Un petit tour de Infobae Vendredi après-midi dans le quartier chinois, il y avait peu de piétons, une atmosphère détendue et des commerçants réticents à parler du coronavirus, comme si le fait de se référer au sujet aidait à l’installer ou à l’exagérer. La faible activité, explique un caissier, est due au fait que le début de l’année scolaire a soustrait le public à l’endroit.

Un groupe de trois jeunes d’origine chinoise qui servent un petit restaurant sur le bloc Arribeños à 2100 étaient plus précis. Au cours des deux ou trois dernières semaines, ont-ils reconnu, ils desservent moins d’invités: le nombre d’Argentins a baissé et le nombre de touristes étrangers et de citoyens d’origine chinoise est resté plus ou moins égal. Un autre caissier d’un restaurant a également reconnu qu’il y avait moins de monde.

“Jusqu’à présent, le coronavirus ne nous affecte en rien”, réagit-il. Yolanda Durán, président de la chambre des supermarchés chinois, Infobae la consultation sur la situation du commerce chinois en Argentine à l’époque du coronavirus.

«Les ventes sont en baisse en raison de la situation économique générale: les gens n’ont pas d’argent. Celui qu’il avait dépensé en vacances et en achats pour la rentrée », explique le représentant d’environ 12 000 supermarchés chinois qui opèrent actuellement en Argentine et sont l’un des acteurs les plus importants du soi-disant« commerce de banlieue » .

Mais Durán élargit le focus. «Dans cette situation, nous sommes tous; pas seulement les super chinois », dit-il, se référant à la récession qui affecte l’activité économique. De plus, dit-il, «les cas qui existent, ils ne sont finalement pas venus de Chine; Ils viennent d’Argentine et d’Europe. »

Durán souligne que le 28 janvier, quelques jours après que l’épidémie a été connue en Chine, la chambre du supermarché chinois a répandu parmi ses associés une sorte de “protocole”. Cela a été fait par téléphone et WhatsApp et comprenait la recommandation de réduire la participation aux événements sociaux, de ne pas s’embrasser ou de se serrer la main et, pour ceux qui sont venus de Chine, de ne pas quitter la maison pendant environ 20 jours jusqu’à ce qu’ils soient sûrs qu’ils n’étaient pas porteurs de virus. “Et remarquez que ce n’est que maintenant que le gouvernement national met en œuvre un protocole”, ajoute Durán.

D’un autre côté, suivez, Les supermarchés chinois ne fournissent pas de marchandises chinoises, mais des produits presque exclusivement fabriqués en Argentine, à quelques exceptions près. En ce qui concerne les types de fournisseurs, environ 90% des marchandises de super chinois proviennent des supermarchés de gros et environ 10% des distributeurs. Entre ces deux sources, il existe un petit écart de produits régionaux à certains endroits, selon la localisation du commerce.

Dans le coin de Mendoza et d’Arribeños, un jeune homme devant un kiosque n’a pas hésité à demander comment se déroulait l’entreprise. “Pourquoi le coronavirus,” rit-il. Et oui, a-t-il reconnu, “il y a moins de monde”.

Durán, de la Chambre des supermarchés, dit qu’en janvier les super chinois ont connu une baisse annuelle de 1,2% des quantités vendues et que ce qui a le plus influencé n’était pas le coronavirus, qui n’a commencé à être parlé qu’à la fin du mois, mais la restauration de la TVA sur les denrées alimentaires.

Dans le restaurant de nourriture au poids, les gens continuent d’acheter normalement. Enfin, le représentant du super chinois a déclaré que dans les restaurants chinois de la capitale vendant de la nourriture au poids, les gens continuent à acheter. Ce qui oui, a coïncidé avec Ting Lei, “certains font des blagues moches, mais avec ça on ne joue pas”. Et il a insisté: «La baisse des ventes n’est pas due au virus. Nous y sommes tous. Il en va de même pour les vêtements. Les gens subsistent comme ils peuvent. »

Carlos Spadone, président de la chambre argentino-chinoise, a souligné la nécessité de traiter ces cas avec soin. “Il y a des gens très contrariés”, a-t-il dit. Quoi qu’il en soit, a-t-il conclu, il n’y a pas de problèmes avec la communauté chinoise et “la récession est générale”.