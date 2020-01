L’impression 3D donne la voix à une maman de 3000 ans

À quoi ressemblait un dinosaure? Comment un Néandertal vocaliserait-il? Les scientifiques ont longtemps utilisé des preuves fossiles, des analyses d’ADN et des modèles informatiques pour briser le silence d’un passé lointain. Aujourd’hui, la technologie d’impression 3D et de numérisation corporelle a donné un peu de voix à un artefact relativement jeune: la momie de plus de 3000 ans d’une ancienne Égyptienne nommée Nesyamun. Les résultats ont été publiés jeudi dans Scientific Reports.

Pendant des siècles, les chercheurs ont étudié comment les formes formées par le tractus vocal humain – qui vont du larynx, ou boîte vocale, à la bouche et à la cavité nasale – affectent les sons qui en émergent. Au cours des dernières décennies, les technologies de balayage médical telles que l’imagerie par résonance magnétique et la tomodensitométrie ont permis aux scientifiques d’examiner les voies vocales humaines vivantes au travail en parlant, en chantant ou même en beatboxing. Ces analyses ont également aidé les chercheurs à générer des modèles numériques et des répliques imprimées en 3D de ces parties du corps pour mieux comprendre les formes physiques utilisées pour produire des bruits spécifiques. «Il y a une longue histoire à essayer de comprendre la parole à l’aide de modèles physiques», explique Daniel Aalto, chercheur en sciences de la communication et des troubles à l’Université de l’Alberta, qui n’était pas impliqué dans la nouvelle étude.

La tomodensitométrie (TDM) permet aux chercheurs de jeter un œil dans la gorge d’une momie. Crédit: Courtesy Leeds Museums and Galleries

En 2013, David Howard, ingénieur en électronique maintenant à Royal Holloway, Université de Londres, faisait la démonstration d’un de ces modèles – un «organe des voies vocales» qui joue des sons de voyelle à travers une réplique en 3D d’un larynx. L’appareil a attiré l’attention de John Schofield, un archéologue de l’Université de York en Angleterre. “Je me suis assis là, me demandant si l’on pouvait utiliser cette technologie pour recréer une voix d’un passé lointain, à condition que les tissus mous importants de la cavité buccale restent intacts”, explique Schofield.

Dans la plupart des cadavres, bien sûr, les tissus mous se désintègrent rapidement. Mais la momification peut préserver ces structures pendant des milliers d’années. Ce fut le cas pour Nesyamun, qui travaillait comme scribe et prêtre au temple de Karnak pendant le règne de Ramsès XI, décédé au milieu de la cinquantaine et fut inhumé il y a plus de trois millénaires. Les chercheurs étudient son corps depuis qu’il a été déballé pour la première fois en 1824, et ses restes résident actuellement au Leeds City Museum en Angleterre, où une équipe dirigée par Howard et Schofield a utilisé des tomodensitogrammes pour examiner son larynx et sa gorge. Les chercheurs ont découvert qu’il leur restait suffisamment de tissus mous pour mesurer les dimensions de ses voies respiratoires du larynx aux lèvres. Les scans leur ont également permis de reproduire les voies vocales dans un modèle informatique, qu’ils pouvaient ensuite imprimer en 3D.

Avant d’imprimer leur réplique du tract vocal, l’équipe a ajouté quelques détails au modèle numérique qui aideraient la version imprimée à produire des sons. Par exemple, dit Howard, “un cylindre de couplage a été ajouté à l’extrémité du larynx pour le connecter à un haut-parleur, qui émet un son de larynx” qui est couramment utilisé dans les systèmes de synthèse vocale d’aujourd’hui. Dans un corps humain typique, l’air provient des poumons et passe à travers les cordes vocales, ou plis, qui vibrent pour produire des sons qui sont ensuite modifiés dans le tractus vocal. Dans l’appareil de Howard, le haut-parleur a agi à la fois comme des poumons et des cordes vocales, se rapprochant de la hauteur produite par le corps d’un homme adulte typique. Lorsque cette rafale de son s’est déplacée à travers les voies vocales imprimées en 3D, elle a produit une voyelle qui se situe entre le «e» dans «lit» et le «a» dans «mauvais». On peut l’entendre dans le bref audio clip ci-dessous.

Alors, à quel point ce son pourrait-il être proche de la vraie voix de Nesyamun? «Dans l’ensemble, je pense que c’était une étude bien faite», dit Aalto. Mais, ajoute-t-il, «ce qui rend une voix reconnaissable chez l’homme – et ce qui crée notre voix unique – n’est pas seulement la forme du tractus vocal mais aussi la façon dont nous utilisons nos cordes vocales.» Parce que l’audio de l’étude provient d’une source mécanique au lieu de cordes vocales vivantes, il reflète la forme de l’appareil vocal de Nesyamun, mais il ne peut pas reproduire exactement sa voix. Et le tract vocal imprimé ne correspond pas exactement à la version vivante: les chercheurs soulignent que la langue de Nesyamun s’est atrophiée et que son palais mou manque. «Il y a beaucoup d’extrapolation qui s’est produite par nécessité parce que ces données ne sont pas disponibles», explique Shrikanth Narayanan, ingénieur et orthophoniste à l’Université de Californie du Sud, qui n’était pas impliqué dans la nouvelle recherche. «Dans ce sens, le son qui sort – une partie seulement de celui-ci est expliquée par les données.» De plus, une personne vivante modifie activement le tractus vocal pour former une voyelle spécifique; Le son expérimental de Nesyamun est apparu lorsque sa gorge était au repos.

Pourtant, les chercheurs pensent qu’approcher une voix morte depuis longtemps, même avec une simulation certes imparfaite, pourrait aider les musées à rendre l’histoire plus accessible. «Lorsque les visiteurs rencontrent le passé, c’est généralement une rencontre visuelle», explique Schofield. «Avec cette voix, nous pouvons changer cela et rendre la rencontre plus multidimensionnelle.»

Aalto est d’accord, notant que le son de la voyelle de Nesyamun offre une autre perspective sur ses restes. “Cela améliore considérablement l’expérience d’observation de l’histoire”, dit-il. Il suggère également que l’impression 3D d’une réplique des voies vocales – et donc de voir plus clairement sa forme – pourrait avoir d’autres applications, comme aider les médecins et les patients à se préparer à des procédures médicales qui pourraient affecter de manière permanente la gorge. Narayanan pense que ceux qui s’intéressent à la production sonore humaine et à notre capacité de parler pourraient comparer les voix de la momie à celles des sujets d’étude modernes – “juste pour avoir une idée de cette incroyable capacité que nous avons”, dit-il. «C’est l’une des actions volontaires les plus sophistiquées dans lesquelles nous nous sommes engagés.»