L'incroyable bêtisier de David De Gea qui a conduit à la défaite de Manchester United et provoqué des taquineries dans les réseaux sociaux

Cela s'est produit au début de la seconde moitié. Ismaila Sarr a marqué le 1-0 au 50 minutes en coup franc en faveur de Watford, après qu'un de ses coéquipiers a gagné dans un duel aérien et lui a donné le ballon à définir. Ce qui est certain, c'est que Sarr est venu frapper le ballon malgré la marque de Luke Shaw et, bien qu'il ne l'ait pas touché complètement et que le coup soit sorti quelque peu défectueux, David de Gea a collaboré pour être un objectif.