L'incroyable raison pour laquelle Lionel Messi "ignore le ballon" au début des matchs

"Comment le FC Barcelone se prépare pour l'avenir du football", s'appelle l'article du Financial Times dans lequel la révélation se produit. Là, Ernesto Valverde, directeur technique de Barcelone, a attiré l'attention du grand public sur un autre détail qui prouve le génie de Lionel messi dans un terrain de jeu: pourquoi "ignorer le ballon" au début des matchs.

En effet, selon le directeur technique, la star de 32 ans ne plonge pas dans les rencontres lors de ses premiers bars. «Faites une promenade de reconnaissance»fit-il remarquer. «Les grands joueurs n'analysent pas le jeu, ils l'interprètent. Sur le terrain, vous ne pouvez pas jouer, vous devez penser. Messi réserve les premières minutes de chaque match pour interprétation"a ajouté l'ancien entraîneur de l'Athletic Bilbao. Valence et Villarreal.

Maintenant, pourquoi ce moment d'évasion de la puce? Quelle est la raison ou la justification? La réponse de Valverde ajoute une autre patine de luminosité au dernier vainqueur des prix Best et Golden Ball. «Ainsi, il sait parfaitement où sont les faiblesses des rivaux, comment fonctionne la défense, où se positionne chaque homme. Puis, au fur et à mesure que le jeu progresse, il entre petit à petit. », terminé.

L'explication du coach nous permet de comprendre comment, à 32 ans et sans l'accélération supersonique de ses débuts, Messi reste en force. Dans un rôle d'armateur avec l'ambition de terminer les actions en tant que finisseur, il a travaillé son punch jusqu'à devenir un redoutable botteur de lancers francs et, à partir de la réflexion décrite au début des matchs, choisir où et comment frapper.

Au cours des dernières années, face à un résultat négatif, Messi a été critiqué pour les manquements dans lesquels le tribunal marche. C'est Pep Guardiola, l'entraîneur qui a réalisé sa meilleure version, qui a mis en lumière cette attitude. "Il regarde, marche. Promenez-vous. C'est ce que j'aime le plus chez lui. Il n'est pas hors jeu, il participe. Bouge la tête. Droite, gauche, gauche, droite. Il sait exactement ce qui va se passer. Sa tête bouge toujours. Il ne court pas, mais il regarde toujours ce qui se passe », a déclaré l'entraîneur actuel de Manchester City.

Eh bien, Valverde a terminé le concept. Si dans les premières minutes d'un match Messi n'entre pas en contact avec le ballon et se met dans le rôle d'un spectateur privilégié, les rivaux doivent trembler: il scrute leurs faiblesses pour en profiter.