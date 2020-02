L’incroyable révélation de Nicole Neumann: “Parfois je pèche avec le véganisme”

Nicole Neumann Elle défend les droits des animaux et pratique le véganisme depuis des années. Maintenant, il a admis qu’il ne respecte pas toujours dans son alimentation quotidienne ce type de nourriture dans le programme de la comédie divine, dans laquelle cinq célébrités ouvrent les portes de leurs maisons pour divertir leurs invités avec un dîner et deviennent les meilleurs hôtes.

Dans l’émission du cycle lundi, la mannequin était l’hôtesse et a préparé un repas spécial à recevoir chez elle à Tigre Iliana Calabró, Roberto Funes Ugarte, Andrea Rincón et Turco Naím. “Évidemment, je ne vais pas préparer de viande parce que je ne fais cuire aucun animal mort dans ma maison,” Le panéliste de We a déclaré dans la matinée qu’il avait préparé des pâtes maison de plat principal. De cette façon, ses invités ont mangé des penne avec des légumes sautés et une sauce au vin blanc.

Pour le dessert, Nicole a fait un verre avec de la meringue, de la glace, des baies et du dulce de leche. “Dulce de leche n’est rien de végétalien”, Le modèle a admis. Puis, il a fait une révélation surprenante sur son alimentation: «Mais bon, je ne m’impose pas aux personnes végétaliennes. Parfois, je pèche avec le véganisme et je mange quelque chose. Parfois, je ne le fais pas et je l’intègre à mon menu. »

La semaine dernière, l’ancien Fabian Cubero a été scandalisé par le cas d’une personne qui a trouvé une grenouille dans une salade qu’il avait achetée dans une chaîne reconnue d’aliments sains. «Quelle peut être la dernière paille ou un végétarien? Laissez le plat venir avec un cadavre, avec un animal mort. Et C’est arrivé à un couple qui est allé commander une salade dans un endroit végétarien, de la laitue, des légumes, peu importe, et est venu une grenouille, le corps d’une grenouille. Ce sont de vrais gars », a-t-il dit dans Us le matin.

“Si vous le voyez au premier plan, c’est impressionnant”, a-t-il ajouté, entre surprise et indignation, tout en notant que “le restaurant ne savait toujours pas comment répondre à ce qui s’était passé, comment cette grenouille était apparue”. “Je comprends qu’avec la chaleur il y a eu des restaurants de grande hiérarchie dans lesquels apparaissent des cafards, n’importe quoi, car avec cette chaleur les cafards commencent à sortir, les grenouilles aussi”, a expliqué le panéliste.

“Je serais ravi de savoir qui est le crétin mental qui a réussi à faire autant d’argent ayant comme passe-temps de jeter un cochon en l’air, je ne peux vraiment pas comprendre”, a déclaré le mannequin. “De toute évidence, celui qui a tellement d’argent pour avoir un hélicoptère ou est une personne très intelligente, mais sans cœur que les gens traversent la vie et le font ensuite pour chier dans la vie d’autres êtres vivants »Il a fini.