L’Inde déploie le tapis rouge pour Trump, mais sans accords majeurs en vue

L’Inde recevra lundi le président américain Donald Trump avec un bain de masse dans un stade de cricket et un coucher de soleil au Taj Mahal, une visite qui se déroule dans un contexte de tensions commerciales entre les deux pays.

Ce voyage sera l’occasion pour le président américain et le Premier ministre indien, Narendra Modi, de démontrer leur bonne harmonie sur le plan personnel, malgré les désaccords sur leurs positions protectionnistes respectives.

“Nous ne sommes pas très bien traités par l’Inde, mais il s’avère que j’apprécie énormément le Premier ministre Modi”, a déclaré le locataire de la Maison Blanche cette semaine avant son premier voyage officiel dans ce pays de 1,3 milliard d’habitants.

Au cours de sa visite de deux jours, au cours de laquelle il sera accompagné de son épouse Melania, le milliardaire républicain se rendra d’abord au Gujarat (ouest), un État riche dont Modi est originaire et dans lequel le nationaliste hindou a régné jusqu’à son ascension au front de la Nation en 2014.

Le magnat de l’immobilier et le fils d’un vendeur de thé tiendront une réunion conjointe lundi à Ahmedabad avec plus de 100 000 personnes dans le plus grand stade de cricket du monde, ouvert pour l’occasion.

Avec cet événement, intitulé “Namaste Trump” (“Bonjour Trump”, en hindi), Modi rend la pareille au président américain pour un grand rassemblement similaire organisé entre les deux, “Howdy Modi”, à Houston (Texas) en septembre.

Donald Trump se rendra au Taj Mahal dans l’après-midi, un mausolée emblématique en marbre blanc construit au 17ème siècle par l’empereur moghol Shah Jahan et chef-d’œuvre de l’architecture indo-perse. Votre voyage culminera mardi avec des interviews à New Delhi.

Au-delà des problèmes spécifiques des relations bilatérales, l’Inde représente à long terme un allié stratégique pour les États-Unis en Asie, dans laquelle elle voit un contrepoids possible à l’essor de la Chine dans la région.

– Représailles commerciales –

En plus de son pouls commercial avec Pékin, l’administration Trump a mis fin l’année dernière à des avantages tarifaires sur les importations en provenance d’Inde, au motif que les entreprises américaines en retour n’avaient pas un accès suffisant au marché indien historiquement protectionniste.

Ce système a permis au géant de l’Asie du Sud-Est d’envoyer chaque année des exportations aux États-Unis pour environ 6 000 millions de dollars, sans payer de droits de douane.

En représailles, l’Inde, que Trump a surnommée “le roi des tarifs”, a fermé l’entrée à des dizaines de produits en provenance des États-Unis.

Ces derniers mois, les autorités indiennes et américaines ont négocié un accord commercial pas à pas. Cependant, en l’absence de compréhension pour l’instant, il n’y aura pas d’annonces importantes lors de la visite d’État du président américain.

“Comme ils n’ont pas réussi à parvenir à un accord commercial, le Premier ministre Modi s’efforcera d’offrir quelque chose à Trump, dans ce cas une visite spectaculaire”, a déclaré Tanvi Madan de la Brookings Institution.

Les deux dirigeants doivent signer le contrat d’achat de New Delhi pour des hélicoptères militaires américains pour un total de 2,4 milliards de dollars. Bien que la Russie, partenaire traditionnel de l’Inde depuis la guerre froide, reste le principal fournisseur d’équipements militaires du deuxième pays le plus peuplé de la planète.

L’Inde a acheté en 2018 des systèmes de défense aérienne S-400 à Moscou, ce qui a irrité Washington, qui interdit l’achat d’armes internationales à la Russie. Cependant, l’administration américaine n’a pas annoncé de sanctions économiques pour l’Inde pour cette transaction.

En général, New Delhi “a traité Trump beaucoup mieux que ses principaux alliés américains comme le Japon, l’Australie et d’autres pays d’Europe occidentale”, estime Harsh V Pant, expert de l’Observer Research Foundation et professeur de relations internationales.