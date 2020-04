L’Inde peut-elle contenir la pandémie?

À la lumière des experts du secteur de la santé et des expériences d’autres pays, la nation prend aujourd’hui une décision très importante », a annoncé le Premier ministre Narendra Modi dans une allocution télévisée à la nation indienne le 24 mars.« À partir de minuit ce soir, l’ensemble du pays, s’il vous plaît écoutez attentivement, le pays tout entier sera soumis à un verrouillage complet. ” Pendant trois semaines complètes, personne ne serait autorisé à sortir de son domicile – une imposition drastique et sans précédent d’isolement et de quarantaine à 1,3 milliard de personnes dans le but de contenir la propagation du COVID-19.

Les autorités ont depuis assoupli quelque peu le couvre-feu pour permettre aux gens d’acheter de la nourriture et d’autres produits de première nécessité. Mais de telles mesures draconiennes, copiées en partie depuis la Chine, peuvent-elles contenir la pandémie dans un pays en développement aussi densément peuplé que l’Inde? Mes décennies d’expérience en tant que scientifique en santé publique vivant et travaillant à Kolkata, une ville avec une densité de population de 63 000 par mile carré, indiquent qu’une telle stratégie unique, qui regroupe des communautés avec des professions et des conditions de vie diverses , est susceptible d’échouer.

Hier, je suis passé devant un bazar fréquenté par les habitants des bidonvilles, où peut-être un millier de personnes achetaient et vendaient des légumes sur une superficie de moins de 600 pieds carrés. Plus de 40% de la population de la ville vit dans des bidonvilles, où trois ou quatre personnes partagent une seule pièce avec une surface au sol moyenne de sept pieds carrés. Pour eux, l’éloignement social ou la mise en quarantaine à domicile ne peuvent être qu’une cruelle plaisanterie. Ces derniers jours, des individus dans trois bidonvilles de Mumbai, où les conditions de vie sont tout aussi exiguës, se sont révélés positifs pour COVID-19. Le virus pourrait se propager de façon incontrôlable dans ces bidonvilles pendant l’isolement, s’échappant inévitablement dans la population générale.

De nombreuses villes indiennes ont également de vastes quartiers chauds. Par exemple, plus de 5 000 professionnel (le) s du sexe, dont la profession augmente le risque de contracter et de transmettre COVID-19, vivent dans la région de Sonagachi, au nord de Calcutta. Les rideaux divisent la chambre individuelle qu’eux-mêmes et leurs familles occupent en plusieurs sections, utilisées pour le travail, le sommeil, la cuisine et d’autres activités. (À l’heure actuelle, la plupart des professionnel (le) s du sexe à Sonagachi ne divertissent pas les clients de peur de contracter la maladie, mais lorsqu’ils le font, leurs enfants jouent dans la rue ou sont pris en charge par des professionnel (le) s du sexe à la retraite.) Si l’un d’entre eux est infecté, comment peuvent-ils s’isoler pour protéger les membres de leur famille et les autres? En outre, entre 15 et 20 pour cent des populations de Mumbai et de Kolkata, y compris les enfants, vivent dans les rues et utilisent des toilettes publiques avec un accès limité au savon et à l’eau. Comment peuvent-ils se laver les mains à plusieurs reprises pour éviter l’infection?

Tout aussi inquiétant est le sort des travailleurs migrants indiens, qui sont environ 50 millions. Le blocage drastique a mis l’économie du pays au point mort et a laissé des millions de travailleurs du secteur informel, qui vivent au jour le jour dans le meilleur des cas, sans emploi ni nourriture. Avec pratiquement tous les transports interrompus, beaucoup ont commencé à rentrer chez eux, souvent à des centaines de kilomètres de là, de toutes les manières possibles – même à pied pendant des jours. Les rapports de presse indiquent que la faim, la soif et l’épuisement au cours de cette migration inverse ont déjà tué au moins 25. Finalement, certains gouvernements des États ont fourni des bus, dans lesquels les hommes et les femmes se sont entassés pour des voyages qui prendraient des heures. Certains d’entre eux pourraient bien être infectés par le COVID-19, qu’ils transmettront probablement à d’autres passagers, semant la pandémie dans les poches de l’Inde rurale. Prenant conscience de cette possibilité tardivement, diverses autorités ont eu recours à l’incarcération des rapatriés ou même, à une occasion, à leur pulvérisation d’un désinfectant.

Un problème fréquent avec les interventions de santé publique, y compris celle-ci, est la distance sociale réelle et énorme entre ceux qui les développent et ceux qu’ils impactent. Les stratèges ne tiennent souvent pas compte des conditions de vie, des professions et des autres caractéristiques des communautés et des individus qu’ils cherchent à aider. De telles mesures autoritaires descendantes ne peuvent contenir la propagation d’infections dans un pays où la pauvreté est aussi élevée. Au lieu de cela, les autorités de santé publique et la société civile doivent mobiliser chaque communauté et lui permettre d’élaborer sa propre stratégie d’autoprotection.

Les groupes vulnérables tels que les habitants des bidonvilles, les professionnel (le) s du sexe et les travailleurs migrants sont pleinement capables de changer leur comportement pour parer à une nouvelle menace pour leur santé, comme en témoigne le succès des programmes d’intervention contre le VIH en Inde. Ceux-ci sont basés sur le soi-disant modèle Sonagachi, développé par les professionnel (le) s du sexe et moi-même dans les années 1990, dans lequel ceux qui sont les plus à risque d’infection participent à la conception et à la mise en œuvre de stratégies pour se protéger. Lors de la dernière mesure en 2017, les taux de transmission du VIH à Sonagachi, où un collectif de professionnel (le) s du sexe appelé Durbar (signifiant «imparable») dirige l’effort en cours pour contenir le sida, n’étaient que de 1,4%.

Durbar compte actuellement plus de 50 000 membres dans 48 succursales à travers l’État du Bengale occidental. Début mars, j’ai travaillé avec le personnel de sensibilisation de la santé de Durbar, dont beaucoup sont des travailleurs du sexe à la retraite ou à temps partiel formés à cet effet, pour sensibiliser au nouveau danger. Nous avons conseillé aux professionnel (le) s du sexe de rejeter les clients qui avaient de la fièvre, de la toux ou d’autres symptômes de COVID-19; se baigner ou au moins se laver après chaque séance; et pour nous informer s’ils ont développé des symptômes afin que nous puissions organiser des tests. Maintenant qu’ils ne peuvent plus gagner, Durbar finance financièrement l’achat et la distribution de céréales alimentaires afin que la communauté ne meure pas de faim, ainsi que du savon, des désinfectants et des masques pour repousser le coronavirus dans la mesure du possible. Partout en Inde, des citoyens ordinaires et des organisations non gouvernementales organisent des efforts de secours et de protection similaires pour les migrants et les citadins pauvres.

Nous devrons peut-être vivre avec COVID-19 et bien d’autres maladies virales de ce type pendant des années. Pour leur survivre, les Indiens doivent trouver la volonté politique de repenser notre système de santé publique pour servir le public – et non pour le punir.

