L’Inde peut-elle sauver la planète qui se réchauffe?

Note de l’éditeur (20/02/20): Lors du débat démocratique du 19 février, l’ancien maire de New York, Michael Bloomberg, a déclaré que l’Inde était plus essentielle au changement climatique que la Chine. Un article exclusif de Scientific American explique pourquoi: les décisions énergétiques que l’Inde prendra au cours des prochaines années affecteront profondément la chaleur de la planète au cours de ce siècle.

Une cascade scintillante a fait signe aux visiteurs du pavillon de l’Inde lors de la Conférence de Paris sur le changement climatique 2015. À l’intérieur, des expositions multimédias et un défilé de panélistes ont proclamé que l’avenir de l’énergie propre du pays approchait rapidement. Le Premier ministre Narendra Modi est allé encore plus loin, annonçant que son pays dirigerait une nouvelle alliance solaire internationale pour augmenter l’énergie solaire dans 120 pays. Les responsables indiens ont décidé d’être des chefs de file dans la lutte contre le changement climatique mondial.

J’étais arrivé à Paris après un voyage de recherche qui a sillonné l’Inde, et j’ai eu du mal à concilier cet optimisme confiant avec les faits que j’avais vus sur le terrain: une forte dépendance aux centrales au charbon, un réseau électrique défaillant qui ne pouvait pas gérer les grosses additions de vent ou l’électricité solaire, et une attitude répandue selon laquelle l’Inde, en tant que pays en développement, ne devrait pas avoir à réduire ses émissions de carbone et devrait pouvoir se développer en utilisant des combustibles fossiles comme l’ont fait d’autres grands pays. Pourtant, à la fin de la conférence, l’Inde et 194 autres pays, ainsi que l’Union européenne, avaient adopté l’Accord de Paris, qui engage le monde à limiter le réchauffement climatique à deux degrés Celsius. En novembre 2016, l’accord est entré en vigueur, rendant l’engagement de chaque pays contraignant en vertu du droit international.

Malgré la rhétorique noble des dirigeants indiens, leur vision d’un avenir énergétique propre est loin d’être assurée. Même si la promesse de l’Inde fixait des objectifs ambitieux pour l’énergie solaire et éolienne, son engagement global à réduire les émissions était décevant. Si le gouvernement venait de s’asseoir, les émissions augmenteraient rapidement tout en restant dans les limites du ciel que le pays s’était fixé à Paris.

Ce serait désastreux pour le monde. L’Inde possède l’une des principales économies à la croissance la plus rapide de la planète, avec une population qui devrait atteindre 1,6 milliard d’ici 2040. À ce moment-là, la demande d’électricité pourrait quadrupler. Si la nation ne prend pas de mesures drastiques, d’ici le milieu du siècle, elle pourrait bien être le plus grand émetteur de gaz à effet de serre (il est troisième maintenant, derrière la Chine et les États-Unis), enfermé dans une infrastructure à combustibles fossiles qui ruinerait probablement la quête du monde pour contenir le climat changement. Si elle ajoute de l’énergie au charbon au rythme nécessaire pour répondre à sa demande qui monte en flèche, par exemple, ses émissions de gaz à effet de serre pourraient doubler d’ici 2040.

Pourtant, l’Inde commence à certains égards par une table rase. Contrairement au monde développé, où le défi consiste à remplacer les infrastructures de combustibles fossiles sales par de l’énergie propre, la plupart des infrastructures indiennes n’ont pas encore été construites. Le pays a le choix d’investir dans l’énergie éolienne, solaire et gaz naturel plutôt que dans le charbon. Et des appareils, des usines et des véhicules plus efficaces pourraient freiner la demande, ce qui faciliterait le passage à des sources plus propres. Récemment, le gouvernement a laissé entendre qu’il pourrait améliorer son engagement décevant à Paris. Mais pour l’instant, le mastodonte de l’énergie avance à grands pas. Que faudrait-il pour amener l’Inde sur une voie plus propre? Quelles décisions pourraient condamner la planète?

Plus de puissance pour tous

Les sources primitives et sales dominent le mix énergétique de l’Inde. Les deux tiers des ménages continuent de dépendre des galettes de bouse de vache, de la paille, du charbon de bois et du bois de chauffage pour la cuisson et le chauffage, soit près du quart de l’approvisionnement en énergie primaire du pays. Presque tout le reste provient du charbon et du pétrole. Les centrales électriques au charbon produisent les trois quarts de l’électricité de l’Inde et la moitié des industries du pays brûlent du charbon pour produire la chaleur nécessaire à des processus tels que la fabrication de l’acier. Le pétrole est le moteur de presque tout le secteur des transports.

Ces combustibles fossiles sont nominalement bon marché, mais ils exigent un lourd tribut. En plus du changement climatique, ils contribuent au smog urbain; 10 des 20 villes les plus polluées au monde se trouvent en Inde. Les centrales au charbon consomment de grands volumes d’eau. Et la dépendance croissante à l’égard des importations étrangères de charbon et de pétrole entraîne une insécurité économique; La monnaie indienne a subi des dévaluations rapides lors des crises pétrolières mondiales.

LES INCENDIES allumés par les cigarettes, la foudre ou la combustion spontanée brûlent depuis des décennies dans les immenses mines de charbon de Jharia, libérant sans relâche des gaz toxiques et du dioxyde de carbone. Crédits: Jonas Gratzer .

La voie la plus prometteuse vers une énergie moderne et propre passe par le secteur de l’énergie électrique. À mesure que les coûts baissent, les sources renouvelables d’électricité sont de plus en plus compétitives avec le charbon. Sur la route, l’électricité pourrait alimenter des scooters, des voitures et des camions, desserrant ainsi l’emprise du pétrole sur les transports.

Rien de tout cela n’est facile. Le réseau n’atteint même pas plus de 300 millions d’Indiens. Des millions d’autres qui sont à portée de main manquent d’électricité fiable parce que le réseau est en ruine – et certainement pas en état d’accepter un afflux d’énergie provenant de la technologie solaire ou éolienne. Lors de mon voyage avant Paris, par exemple, j’ai vu de terribles tempêtes laisser des milliers de personnes sans électricité pendant des semaines.

Malgré cette réalité, l’administration Modi a présenté une vision prometteuse. À Paris, il s’est engagé à porter la part de l’électricité non fossile à 40% d’ici 2030, contre 24% aujourd’hui. Il est allé plus loin fin 2016, augmentant ses prévisions à 60%, un objectif vraiment ambitieux. L’hydroélectricité représente aujourd’hui la majeure partie de l’électricité non fossile de l’Inde, mais les difficultés à obtenir des permis, à acquérir des terres et à négocier des compensations pour les communautés locales déplacées par les barrages tendent à condamner la plupart des centrales hydroélectriques proposées. Les retards de construction chroniques excluent également un rôle majeur pour les réacteurs nucléaires.

Pour atteindre son objectif de 60%, la plus grande intention du gouvernement est de loin d’étendre le solaire et l’éolien à 350 gigawatts d’ici 2030. De ce nombre, 250 GW proviendraient du solaire, ce qui dépasserait 80% de toute la capacité solaire existant actuellement dans le monde. . Bien qu’ambitieux, cet objectif est de plus en plus réaliste grâce au coût plongeant de l’énergie solaire, qui en Inde a chuté des deux tiers au cours des cinq dernières années. Une nouvelle centrale solaire est désormais moins chère qu’une nouvelle centrale au charbon qui brûle du charbon importé, et d’ici 2020, l’énergie solaire sera moins chère que les nouvelles centrales au charbon qui utilisent du charbon domestique. Enfin, le gouvernement et les donateurs étrangers investissent dans un réseau national de lignes de transmission appelées couloirs verts qui relient des zones ensoleillées telles que le désert du Thar dans l’État du Rajasthan à des villes lointaines telles que Mumbai et Delhi.

Le gouvernement a également fixé des objectifs ambitieux pour déployer l’énergie solaire sur les toits urbains ainsi que dans les villages éloignés que le réseau n’atteint pas. Les Indiens aiment souligner que l’industrie des télécommunications a réussi à passer d’une infrastructure terrestre très limitée à un vaste réseau de téléphonie mobile. Par analogie, selon eux, l’Inde devrait être en mesure de dépasser le manque d’un réseau électrique entièrement déployé et d’adopter une énergie solaire locale qui n’a pas besoin d’un réseau national. En effet, la quantité d’énergie solaire sur les toits a presque doublé au cours de chacune des quatre dernières années.

C’est possible, mais les grandes fermes d’énergie solaire sont beaucoup moins chères, et un réseau complet peut alimenter des appareils modernes bien au-delà des quelques ampoules et ventilateur de plafond qu’une installation solaire à distance typique pourrait prendre en charge. Tout cela suggère que la meilleure stratégie est de rechercher à la fois une alimentation centralisée et décentralisée et d’étendre et de mettre à niveau le réseau. Entre-temps, les panneaux solaires et les batteries distribués, en particulier lorsqu’ils sont mis en réseau comme un microréseau qui peut desservir un quartier, un hôpital ou un centre de données, peuvent rendre l’ensemble du système plus résilient.

La solution au gaz naturel

Pourtant, la demande d’électricité augmentera plus rapidement que les entreprises ne peuvent construire des énergies renouvelables. Et des sources d’énergie plus contrôlables sont nécessaires pour amortir la production imprévisible de la production éolienne et solaire montante. Pour l’instant, le stockage sur batterie est trop coûteux à déployer à grande échelle.

Les centrales au gaz naturel pourraient résoudre ces deux défis. Aux États-Unis, les émissions de dioxyde de carbone provenant de l’énergie ont diminué d’environ 15% au cours de la dernière décennie, principalement parce que le gaz, à moitié aussi intensif en carbone que le charbon, a remplacé le charbon. Le gaz naturel ne génère que 8% de l’électricité de l’Inde, car la production nationale est minime, le gaz importé a été cher et les gouvernements antérieurs ont préféré s’appuyer sur du charbon abondant sur le marché intérieur. Mais les approvisionnements mondiaux de gaz naturel liquéfié augmentent – en provenance d’Australie, d’Afrique, voire des États-Unis – de sorte que les prix en Asie baissent rapidement.

Crédit: Jen Christiansen; Source: India Energy Outlook: World Energy Outlook Special Report. Organisation de coopération et de développement économiques / Agence internationale de l’énergie, 2015

Les centrales au gaz sont moins chères et plus rapides à construire que les centrales au charbon, et elles peuvent augmenter et diminuer leur production pour compenser les énergies éolienne et solaire variables. Le gaz naturel pourrait également remplacer le charbon et le pétrole pour la chaleur dans l’industrie et les bâtiments et même comme carburant pour le transport, réduisant encore les émissions. Vikram Singh Mehta, président de Brookings India et ancien directeur de Shell India, soutient que la politique énergétique de l’Inde devrait mettre l’accent sur les infrastructures de gaz naturel. L’Inde devrait investir massivement dans un réseau national de pipelines pour transporter le gaz et dans des terminaux de regazéification pour importer du gaz naturel liquéfié.

L’administration Modi est peut-être à l’écoute. Il a récemment promis que ni le gouvernement ni le secteur privé ne construiraient de centrales au charbon après 2022. Modi s’est également engagé à utiliser davantage de gaz naturel. Tenir la dernière promesse pourrait également garantir que la première se réalise.

Utilisez-le et perdez-le

Même avec une évolution vers les énergies renouvelables et le gaz naturel, le charbon et le pétrole domineront le mix énergétique de l’Inde à court terme. C’est pourquoi Navroz Dubash du Center for Policy Research à New Delhi soutient qu’il est essentiel d’augmenter les investissements dans une économie économe en énergie. Si l’Inde devient aussi efficace que certains le souhaiteraient, cela pourrait être un brillant exemple de pays en développement qui réalise une croissance économique sans augmentation proportionnelle de la demande d’énergie, stoppant l’augmentation des émissions.

Bien que l’Agence internationale de l’énergie prévoit que d’ici 2040, l’Inde, si elle n’est pas contrôlée, devra fournir quatre fois plus d’électricité qu’elle ne le fait actuellement, une poussée agressive de l’efficacité pourrait limiter l’augmentation à seulement deux fois les niveaux actuels. Rendre les installations de fabrication plus efficaces pourrait avoir un effet profond. L’industrie consomme actuellement plus de 40% de l’énergie de l’Inde. La conversion à un équipement efficace et le passage du charbon au gaz naturel ou à l’électricité pour la seule fabrication d’acier, de briques et d’engrais pourraient économiser d’énormes quantités d’énergie et d’émissions.

Les bâtiments du pays présentent une autre grande opportunité. Les trois quarts stupéfiants des structures qui seront debout en 2040 n’ont pas encore été érigées. L’électricité pour les maisons et les entreprises pourrait augmenter, en particulier à mesure que la climatisation se propage, il est donc impératif que les nouveaux bâtiments indiens utilisent l’électricité de manière économique.

L’Inde est déjà un chef de file dans l’utilisation des politiques publiques pour faire baisser le coût des produits éconergétiques. Une initiative récente – Energy Efficiency Services Limited, qui achète du matériel en vrac et le distribue à bas prix – a connu un succès retentissant. L’initiative a vendu plus de 200 millions de lampes à LED à haute efficacité à un coût comparable aux ampoules à incandescence conventionnelles, et elle a fait baisser les prix des LED en dessous de ceux de l’Occident. L’initiative commence à passer des commandes de climatiseurs efficaces pour inciter les fabricants à innover. Si ce mécanisme continue de réussir, le marché stimulera les investissements dans de meilleurs appareils, car des millions de nouveaux Indiens de la classe moyenne exigent des services modernes.

L’Inde pourrait également contrer l’augmentation des émissions des transports. À l’heure actuelle, les transports ne consomment que 14% de l’énergie du pays, car très peu d’Indiens possèdent une voiture. La demande de carburant pourrait toutefois plus que tripler d’ici 2040, stimulée par la hausse des revenus et un plus grand désir de véhicules. Les décideurs ont récemment exigé que les nouveaux véhicules soient de plus en plus économes en carburant. Mais le pays pourrait investir activement dans les infrastructures de recharge pour rendre les véhicules électriques plus attrayants, en aidant les énergies renouvelables à réduire les émissions des véhicules. Étant donné que les véhicules à deux et trois roues représentent aujourd’hui plus de 80% des ventes de véhicules en Inde, le gouvernement pourrait progresser rapidement vers l’électrification en faisant la promotion de scooters et de pousse-pousse électriques à court terme. Et si les urbanistes peuvent déployer des transports en commun efficaces, ils pourraient réduire le désir des gens de posséder des voitures.

De meilleurs transports dans les villes pourraient aussi sauver des millions de vies. En Inde, le smog et la pollution atmosphérique particulaire – largement répandue par les véhicules diesel – étouffent les grandes villes comme Delhi, coûtent 18 milliards de dollars par an en baisse de productivité économique et contribuent à plus d’un million de décès prématurés chaque année.

Exploiter l’énergie solaire pourrait également aider à soulager les systèmes d’alimentation et d’eau tendus. Un projet pilote dans le sud de l’Inde utilisera des miroirs solaires à concentration pour produire de la vapeur, qui entraînera des turbines et distillera de l’eau et assurera la réfrigération des aliments. Le gouvernement déploie également activement des panneaux solaires pour alimenter 200 000 pompes d’irrigation d’ici 2019, en route pour finalement convertir les 26 millions de pompes – qui fonctionnent au diesel ou au réseau électrique – en énergie solaire.

Vérification de la réalité

Dans mes conversations avec des entreprises étrangères et nationales, en particulier dans le secteur solaire, j’ai été frappé par un contraste saisissant. Les entreprises en dehors de l’Inde voient un marché lucratif qui se développera à un rythme record. Mais les dirigeants d’entreprises à l’intérieur de l’Inde se moquent en privé. Leur pessimisme provient de leur expérience du secteur électrique dysfonctionnel de l’Inde, du manque de financement pour les projets d’infrastructure et du paysage politique controversé et parfois corrompu. Les obstacles quintessentiellement indiens empêchent l’exécution facile d’une stratégie d’énergie propre.

Tout d’abord, comme indiqué, le réseau électrique délabré n’est malheureusement pas préparé à gérer même une petite augmentation des sources renouvelables, et cette pression ne fera qu’empirer. Par exemple, alors que le changement climatique augmente la sécheresse, les agriculteurs mettent en marche davantage de pompes d’irrigation qui plongent plus profondément sous terre et, ce faisant, utilisent plus d’électricité. En 2012, une augmentation massive du pompage a provoqué la plus grande panne d’électricité de l’histoire de l’humanité. Les services publics déjà en faillite ne peuvent pas se permettre de mettre à niveau le réseau en difficulté, coincés dans un cercle vicieux consistant à facturer des clients d’électricité, à s’endetter et à ne pas entretenir le réseau ou à lutter contre le vol d’électricité.

Les MICROGRIDES peuvent alimenter des villages que les lignes de transmission électriques n’atteignent pas. Des panneaux solaires alimentent un micro-réseau local dans un village (1). Les batteries stockent l’énergie solaire pour un autre microréseau (2). Crédits: Prashanth Vishwanathan .

Deuxièmement, la construction d’infrastructures est notoirement problématique en raison du financement privé limité et de la lourdeur de la réglementation. Cela est troublant car pour atteindre à lui seul les objectifs de l’Inde en matière d’énergie renouvelable, il faudra 150 milliards de dollars d’investissement d’ici 2020, bien plus que ce que le gouvernement peut mobiliser. Une fois de plus, un cercle vicieux est apparu, dans lequel les banques ont fortement prêté à des projets qui sont au point mort (en particulier dans le secteur de l’électricité) et ne sont donc pas en bonne forme pour investir davantage. Ils pratiquent souvent des taux d’intérêt exorbitants. Et les permis gouvernementaux insaisissables et les obstacles à l’acquisition de terres peuvent retarder ou condamner des projets d’énergie propre.

Troisièmement, la gouvernance et sa politique épineuse peuvent entraver des politiques sensées. Par exemple, même si l’administration Modi s’est fixé des objectifs ambitieux en matière d’énergie éolienne et solaire, la mise en œuvre incombe principalement aux États, dont beaucoup hésitent à agir. Une autre initiative de Modi – pour abroger les subventions inutiles pour les carburants de consommation – a réussi à augmenter les prix de l’essence et du diesel mais a bloqué l’augmentation des prix du gaz de cuisine et du kérosène en raison de réactions politiques. Et tant que le gaz naturel est vendu en dessous des prix du marché, les entreprises sont peu incitées à investir dans le forage de nouveaux puits pour augmenter la production nationale.

Enfin, la taxe de l’administration Modi sur les sociétés charbonnières a suscité la colère non seulement des sociétés charbonnières mais aussi de leurs clients, tels que les sociétés sidérurgiques, et les gouvernements des principaux États producteurs de charbon. Ces puissantes forces politiques pourraient entraver de nouvelles augmentations de la taxe, qui est actuellement bien inférieure au coût de la pollution causée par la combustion du charbon.

De solides changements de politique sont nécessaires. Une priorité absolue est de sauver les services publics de leur dette éreintante afin qu’ils puissent renforcer le réseau et payer pour les énergies renouvelables. L’administration Modi a fait des progrès en promettant de rembourser les dettes en échange de meilleures performances des services publics, telles que la diminution des pertes d’électricité dans le réseau, qui peuvent dépasser le quart de l’énergie qui y est injectée. L’administration pourrait aller plus loin en réduisant l’influence du gouvernement de l’État sur les services publics afin que les entreprises ne subissent aucune pression pour réduire les taux de gains des politiciens. Une autre priorité est de resserrer les réglementations en matière d’efficacité pour l’industrie. Et les décideurs pourraient accélérer les permis pour les gazoducs et les centrales électriques, ainsi que pour les installations qui importent du gaz naturel liquéfié. Ils pourraient également intensifier les incitations à capturer les émissions de carbone provenant de la combustion du charbon, comme une usine chimique du sud de l’Inde a récemment commencé à le faire. Mieux encore, ils pourraient repousser la date au-delà de laquelle aucune nouvelle centrale au charbon ne sera construite avant 2022. Tout cela nécessitera des partenariats entre le gouvernement fédéral et les États, ainsi qu’un courage politique contre les lobbies de l’industrie. Le moyen le plus efficace de constituer une coalition politique consiste à rendre l’infrastructure énergétique propre financièrement attractive, ce que des initiatives telles que Energy Efficiency Services Limited ont fait en encourageant la fabrication locale.

Aide de l’étranger

L’Inde ne réalisera pas à elle seule une transition bas carbone. Il aura besoin d’aide pour développer de nouvelles technologies et financer leur déploiement. Certains signes sont encourageants: l’Inde a des partenariats avec les États-Unis sur la recherche et le développement dans le domaine des énergies propres, avec l’Allemagne sur le financement des infrastructures de réseau et avec les banques multilatérales de développement sur le déploiement des énergies renouvelables.

L’ampleur de l’aide devra augmenter d’au moins un ordre de grandeur. Sinon, l’Inde continuera très probablement à installer des centrales au charbon inefficaces, à absorber le pétrole étranger et à lutter avec des réseaux branlants. Plutôt que d’espérer que l’Inde construit un avenir à faible émission de carbone, les dirigeants étrangers doivent intensifier leurs efforts pour aider l’Inde à faire ce choix. Il existe une forte incitation financière à le faire: en accélérant la transition énergétique de l’Inde, les pays peuvent ouvrir un marché d’exportation lucratif pour leurs industries de l’énergie propre. Et il y a un impératif plus grand: le sort de la planète est en jeu.

.