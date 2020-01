L’indice de risque pays élevé affecte l’industrie manufacturière plus que l’agriculture et le secteur pétrolier

Alors que le PIB de l’Argentine a diminué de 2,1% entre 2011 et 2019 (trois premiers trimestres de chaque année), la valeur ajoutée correspondant à l ‘«industrie manufacturière» a chuté de pas moins de 18,6%. Le secteur a donc baissé de 16,5 points de pourcentage de plus que la moyenne de l’économie.

Dans cette période, De 2011 à 2019, le secteur agricole a augmenté de 6,8%, il a donc accumulé un écart de 25,5 points de pourcentage avec l’industrie. Le secteur de la construction a quant à lui reculé de 5,5% (écart de 13,2 p.p. avec le secteur manufacturier) et celui de l’exploitation minière et des carrières a diminué de 7,9% (écart de 10,7 p.p.).

Entre 2012 et 2019, dans chacune des années, les performances de l’industrie manufacturière ont été inférieures à la moyenne de l’économie. Les trois années où la baisse du secteur a enregistré le plus grand écart avec la variation du PIB ont été 2014 (4,7% contre 2,4%), 2016 (6,1% contre 2,3%) et le cas plus extrême a été l’an dernier, lorsque 7,6% (trois premiers trimestres) se sont contractés. une baisse du PIB de 2,5%. Il ne fait aucun doute que cet élargissement de l’écart à 5,1 points de pourcentage s’explique en grande partie par le resserrement du crédit subi par l’économie argentine depuis les derniers mois de 2018.

Tout au long de la période, nous avons des étapes avec et sans contrôle des changes, avec des restrictions plus ou moins importantes sur le commerce extérieur, avec et sans objectifs d’inflation. Pour ce que Il est difficile de trouver une explication au phénomène de contraction industrielle en considérant uniquement les instruments de politique économique.

L’industrie a en commun avec Agro et Hydrocarbures le fait qu’elle produit des biens commercialisables à l’échelle internationale et exposés à la concurrence mondiale. Cependant, le retour sur investissement dans l’industrie est plus lent (prend plus de temps) que celui provenant de l’investissement dans une culture ou dans un puits de gaz ou de pétrole “non conventionnel”.

En outre, une partie des avantages compétitifs éventuels dans l’agro-industrie et les hydrocarbures repose sur la disponibilité des ressources naturelles, tandis que les chances de l’industrie elle-même reposent sur «tout le reste» en termes de ressources productives. Par conséquent, les taux de risque pays élevés et les problèmes d’absence d’horizon des politiques économiques affectent généralement davantage les investissements et la croissance potentielle du secteur industriel.

À cela s’ajoutent d’autres éléments, avec un impact spécifique sur le secteur manufacturier, le “facteur Chine” et le “facteur Brésil”:

1. L’irruption de la compétitivité de la Chine et de l’Asie en général, phénomène qui commence à s’exprimer fortement depuis la première décennie du XXIe siècle. Bien qu’il existe des mécanismes de protection (tarifs, barrières douanières, etc.), les investissements dans l’industrie locale ont probablement été évalués “comme si” l’économie était plus ouverte. En effet, les différences de concurrence entre pairs peuvent devenir si importantes que pour un nombre important de projets, vous ne pouvez plus compter sur l’exportation en tant que marché, tandis que le chiffre d’affaires sur le marché intérieur est devenu tributaire de barrières de plus en plus élevées.

2. Les tribulations de l’économie brésilienne (qui, dans de nombreux cas, s’expliquent par l’adoption de politiques similaires à celles menées par l’Argentine) ont eu un impact important au cours de la période analysée. Notez que Les exportations totales de l’Argentine vers le Brésil (tous produits confondus) sont passées de 16 905 millions USD en 2011 à 10 552 millions USD en 2019, soit une baisse de 37,6%..

L’approche du problème industriel, étant donné qu’il s’agit d’un secteur qui produit des biens commercialisables à l’échelle internationale, doit se faire du côté de la concurrence.

Malgré la profonde récession au Brésil (2015/16) et, a posteriori, un phénomène similaire dans le pays, l’industrie en moyenne (il y a des exceptions, bien sûr) n’a pas été en mesure de compenser de manière significative la baisse du chiffre d’affaires local avec les exportations vers des marchés tiers.

Depuis 2009, la participation de l’industrie locale aux exportations mondiales de MOI, nette du Mercosur, est en baisse. En 2009, la part était de 0,15% des exportations mondiales (sans Mercosur), pour tomber à 0,10% en 2018. Un fait frappant est que, lors de la crise de 2001/02 (à laquelle le Brésil a également participé), la part de marché des exportations industrielles de l’Argentine est passée de 0,14% (1998) à 0,18% (2002% ). Autrement dit, dans cette crise, l’industrie, en raison de sa compétitivité, a pu jouer un rôle anticyclique, un phénomène qui brille par son absence à ce moment.

La difficulté d’augmenter la participation au commerce mondial dans le contexte récessif du Brésil et de l’Argentine ouvre une sérieuse question sur le potentiel d’au moins une partie de la capacité inactive que l’industrie détient aujourd’hui.

Si l’on ajoute à cela l’hypothèse qu’un bon nombre de projets d’investissement dans le secteur sont évalués “comme si” l’économie était plus ouverte que ce qui ressort des indicateurs traditionnels, alors Il ne fait aucun doute qu’une refonte complète des politiques est nécessaire.

Les auteurs sont des économistes de l’IERAL de la Fondation méditerranéenne, présidée par María Pía Astori