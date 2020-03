L’industrie automobile européenne ferme ses usines et réduit sa production en raison d’un coronavirus

Par Joan Faus et Giulio Piovaccari

BARCELONE / MILAN, 11 mars (.) – Les principaux constructeurs automobiles et pièces détachées en Europe se sont précipités mercredi pour fermer des usines et réduire la production en Italie et ont envisagé d’envoyer des travailleurs chez eux dans d’autres régions, dès les premiers signes que le coronavirus affecte l’industrie du continent.

Fiat Chrysler a déclaré qu’elle interrompait temporairement ses opérations dans certaines de ses usines italiennes et qu’elle réduirait sa production en réponse à la plus grande épidémie de coronavirus en Europe.

Le constructeur automobile italo-américain a intensifié les mesures dans toutes ses installations, y compris le nettoyage intensif de toutes les zones de travail et de repos, pour soutenir les directives gouvernementales visant à freiner la propagation de la maladie.

Le fabricant de pneus italien Pirelli a déclaré qu’il réduisait la production de plusieurs jours dans son usine de Settimo Torinese, dans le nord de l’Italie, après qu’un travailleur eut été testé positif au virus.

L’Italie est le pays le plus touché du monde après la Chine et son blocus sans précédent a accru la pression sur l’industrie automobile de la région.

D’autres entreprises, dont le plus grand constructeur automobile britannique, Jaguar Land Rover, et le propriétaire de Peugeot, PSA, ont également eu du mal à traiter les infections chez les travailleurs, soulignant les risques pour les entreprises au-delà des chaînes d’approvisionnement et Les frontières de l’Italie.

Le constructeur automobile français, quant à lui, a renforcé les règles de sécurité mercredi dans son usine de Mulhouse, avec un effectif de 5 000 personnes dans l’est de la France, après qu’un employé se soit révélé positif, a déclaré une porte-parole. L’homme est en congé de maladie depuis le 29 février.

Les mesures interviennent lorsque Seat, l’unité espagnole du constructeur automobile allemand Volkswagen, a envisagé de renvoyer temporairement du personnel de son usine de la région de Barcelone en raison de problèmes d’approvisionnement.

“L’usine de Martorell fonctionne actuellement normalement. Cependant, COVID-19 présente plusieurs risques, qui ont affecté la chaîne d’approvisionnement”, a déclaré un porte-parole de Seat.

(Rapport supplémentaire d’Ingrid Melander à Madrid et Gilles Guillaume à Paris, écrit par Joséphine Mason, édité en espagnol par Manuel Farías)