L’industrie automobile Le Mexique demande à être inclus comme un secteur essentiel au milieu d’une urgence sanitaire

Par Sharay Angulo et Anthony Esposito

MEXIQUE, 31 mars (.) – Les constructeurs automobiles mexicains demandent à figurer sur la liste des secteurs essentiels qui pourront maintenir une partie de leurs opérations pendant l’urgence sanitaire décrétée dans le pays pour faire face au coronavirus et pour laquelle la suspension des activités non essentielles a été ordonnée.

Le gouvernement mexicain a déclaré lundi une urgence sanitaire après avoir atteint plus de 1 000 personnes infectées et 28 décès par coronavirus, renforçant les mesures pour empêcher la propagation de l’épidémie qui a éclaté en Chine à la fin de l’année dernière.

Mardi soir, les autorités sanitaires mexicaines ont annoncé 21 nouveaux cas pour un total de 1 215 et un décès supplémentaire. Dans le monde, l’épidémie a coûté la vie à plus de 38 000 personnes, selon un décompte de ..

Parmi les mesures annoncées la veille figurent la suspension jusqu’au 30 avril des activités non essentielles dans les secteurs public, privé et social. Dans les secteurs qui ne peuvent pas arrêter leurs activités, le nombre de personnes pouvant être concentrées a été réduit à 50 au maximum.

“Nous demandons que le ministère de l’Économie et de la Santé soit considéré comme une industrie essentielle et que cela nous permette de maintenir une sorte d’opérations”, a déclaré à . Fausto Cuevas, directeur général de l’Association mexicaine de l’industrie automobile (AMIA). .

“Afin de maintenir la main-d’œuvre et de continuer à bénéficier à des millions de Mexicains, (…) nous devons être classés comme essentiels, afin de pouvoir réagir lorsque l’activité économique redeviendra normale”, a ajouté le directeur de l’AMIA. .

Le Conseil général de la santé a établi comme activités essentielles celles liées au fonctionnement de base de l’économie, telles que les services financiers, les industries de l’alimentation et des boissons, les magasins en libre-service, le transport de passagers et de marchandises, et l’industrie de l’énergie, entre autres, mais pas à l’industrie automobile.

Cuevas a déclaré qu’ils s’attendent à ce que les secteurs déjà désignés comme essentiels soient ouverts à des consultations afin qu’ils puissent présenter leurs positions au gouvernement et s’assurer que l’industrie automobile puisse être incluse dans la liste.

Bien que la plupart des marques présentes dans le pays aient temporairement suspendu leurs opérations en raison du virus ce mois-ci, elles espèrent pouvoir revenir progressivement à la normale dès que possible, a expliqué Cuevas.

L’AMIA fait valoir que l’industrie automobile contribue à 3,8% du produit intérieur brut (PIB) et génère environ 980 000 emplois dont dépendent un peu plus de 3,6 millions de Mexicains, selon leurs données.

Cuevas a assuré que depuis la mi-mars, il avait envoyé une série d’écrits, de lettres, de courriels et de messages aux autorités de l’économie et de la santé pour résoudre le problème, mais qu’ils n’avaient pas reçu de réponse à leur demande.

L’exécutif a déclaré que l’industrie serait prête à utiliser une partie de ses chaînes de production pour fabriquer les fournitures médicales nécessaires pour faire face à la situation sanitaire.

(Rapport de Sharay Angulo et Anthony Espósito, édité par Adriana Barrera)