Aujourd’hui, je donne une conférence à mon école, le Stevens Institute of Technology, intitulée “L’industrie du cancer: battage médiatique contre réalité”. La conférence se concentre sur l’énorme fossé entre la sombre réalité de la médecine du cancer aux États-Unis et les affirmations optimistes de l’industrie du cancer et de ses facilitateurs médiatiques. Vous trouverez ci-dessous les points que je prévois de faire dans mon exposé, qui développent ceux que j’ai mentionnés dans les articles précédents. — John Horgan

GRAND PROBLÈME, GRANDE ENTREPRISE, GRANDE HYPE

Tout d’abord, quelques faits de base pour exprimer l’ampleur du problème. Le cancer est la deuxième maladie la plus mortelle aux États-Unis, derrière seulement les maladies cardiaques. Plus de 1,7 million d’Américains ont reçu un diagnostic de cancer en 2018 et plus de 600 000 sont décédés. Plus de 15 millions d’Américains survivants du cancer sont vivants aujourd’hui. Selon l’Institut national du cancer, près de quatre personnes sur dix recevront un diagnostic au cours de leur vie.

Le cancer a engendré un immense complexe industriel impliquant des agences gouvernementales, des entreprises pharmaceutiques et biomédicales, des hôpitaux et des cliniques, des universités, des sociétés professionnelles, des fondations à but non lucratif et des médias. Les coûts des soins contre le cancer ont augmenté de 40% au cours de la dernière décennie, passant de 125 milliards de dollars en 2010 à 175 milliards de dollars en 2020 (projetés).

Le financement de la recherche a également augmenté. Le budget du National Cancer Institute, une agence fédérale fondée en 1937, s’élève désormais à plus de 6 milliards de dollars / an. Cela représente une fraction du total dépensé pour la recherche par des fondations à but non lucratif (6 milliards de dollars par an, selon l’étude de 2019), des entreprises privées et d’autres agences gouvernementales. Les dépenses totales de recherche depuis que Richard Nixon a déclaré une «guerre contre le cancer» en 1971 dépassent un quart de billion de dollars, selon une estimation de 2016.

Les promoteurs de l’industrie du cancer affirment que les investissements dans la recherche, les tests et les traitements ont conduit à «des progrès incroyables» et à des millions de «décès par cancer évités», comme le dit la page d’accueil de l’American Cancer Society, une organisation à but non lucratif qui reçoit de l’argent d’entreprises biomédicales. Une étude de 2016 a révélé que les experts du cancer et les médias décrivent souvent de nouveaux traitements avec des termes tels que «percée», «changeur de jeu», «miracle», «cure», «home run», «révolutionnaire», «transformateur», «vie économiseur “,” révolutionnaire “et” merveille “.

Il y a plus de 1200 centres de cancérologie accrédités aux États-Unis.Ils ont dépensé 173 millions de dollars pour des publicités télévisées et des magazines destinés au public en 2014, selon une étude de 2018, et 43 des 48 principaux dépensiers[ed] expériences de patients atypiques grâce à l’utilisation de témoignages puissants. » Une étude de 2014 a conclu que les centres de cancérologie «favorisent fréquemment la thérapie du cancer avec des appels émotionnels qui évoquent l’espoir et la peur tout en fournissant rarement des informations sur les risques, les avantages, les coûts ou la disponibilité de l’assurance».

DE PETITS PROGRÈS NETS APRÈS 90 ANS, AU-DELÀ DES EFFORTS ANTI-FUMEUR

Quelle est la réalité derrière le battage médiatique? «Personne ne gagne la guerre contre le cancer», affirme Azra Raza, oncologue à Columbia, dans son livre 2019 The First Cell: And the Costs of Pursuing Cancer to the Last. Les affirmations de progrès sont «principalement hype, la même rhétorique des mêmes voix importantes pour le dernier demi-siècle». Les essais ont permis d’améliorer les traitements des cancers de l’enfant et des cancers spécifiques du sang, de la moelle osseuse et des systèmes lymphatiques, note Raza. Mais ces succès, qui impliquent des cancers rares, sont des exceptions parmi une «litanie d’échecs».

La meilleure façon de mesurer les progrès contre le cancer est d’examiner les taux de mortalité, le nombre de personnes qui succombent au cancer par unité de population par an. Le risque de cancer augmente avec l’âge. (Bien que le cancer infantile retienne beaucoup l’attention, les Américains de moins de 20 ans représentent moins de 0,3% de tous les décès par cancer aux États-Unis.) Par conséquent, à mesure que la durée de vie moyenne d’une population augmente (en raison des progrès contre les troubles cardiaques et respiratoires, les maladies infectieuses et ainsi de suite), le taux de mortalité par cancer aussi. Par conséquent, pour calculer les tendances de la mortalité au fil du temps, les chercheurs s’ajustent au vieillissement de la population.

Avec cet ajustement – qui, gardez à l’esprit, présente la médecine du cancer sous un jour plus favorable – les taux de mortalité ont diminué de près de 30 pour cent depuis 1991. Cette tendance, selon les boosters de l’industrie du cancer, montre que les investissements dans la recherche, les tests et les traitements ont Payé. Ce que les boosters omettent souvent de mentionner, c’est que les baisses récentes de la mortalité par cancer suivent au moins 60 ans d’augmentation. Aux États-Unis, le taux de mortalité actuel ajusté selon l’âge pour tous les cancers, 152,4 décès pour 100000 personnes, est juste inférieur à ce qu’il était en 1930, selon une analyse récente.

L’augmentation et la baisse des décès par cancer suivent l’augmentation et la baisse du tabagisme, avec un décalage de quelques décennies. Aux États-Unis, la consommation de cigarettes a plus que doublé entre 1930 et le début des années 1970 et a diminué régulièrement depuis, selon le site à but non lucratif Our World in Data. Le tabagisme augmente le risque de nombreux cancers mais surtout du cancer du poumon, qui est de loin le plus grand tueur, responsable de plus de décès que le cancer du côlon, du sein et de la prostate réunis.

Au cours des deux dernières décennies, la mortalité par cancer du poumon a chuté, mais elle reste encore plus élevée qu’elle ne l’était dans les années 1960, en particulier chez les femmes, selon Our World in Data. Une analyse de 2006 a conclu que «sans réduction du tabagisme, il n’y aurait eu pratiquement aucune réduction de la mortalité globale par cancer chez les hommes ou les femmes depuis le début des années 1990».

NOUVEAUX TRAITEMENTS RENDEMENT PETITS AVANTAGES, GRANDS COÛTS

La recherche a lié le cancer à de nombreux facteurs internes et externes, notamment les oncogènes, les hormones, les virus, les agents cancérigènes (comme ceux des cigarettes) et les erreurs de réplication cellulaire aléatoires, ou «malchance». Mais à l’exception notable du lien tabagisme / cancer, qui a conduit à des mesures anti-tabac efficaces, ces connaissances ne se sont pas traduites par des mesures ou des traitements préventifs considérablement améliorés. Les essais cliniques sur le cancer «ont le taux d’échec le plus élevé par rapport à d’autres domaines thérapeutiques», selon un article de 2012.

Les sociétés pharmaceutiques continuent de commercialiser de nouveaux médicaments. Mais une étude a révélé que 72 nouveaux médicaments anticancéreux approuvés par la FDA entre 2004 et 2014 ont prolongé la survie pendant 2,1 mois en moyenne. Un rapport de 2017 a conclu que «la plupart des approbations de médicaments contre le cancer n’ont pas démontré ou n’améliorent pas les points limites cliniquement pertinents», y compris la survie et la qualité de vie. Les auteurs craignent que «la FDA approuve de nombreux médicaments toxiques et coûteux qui n’améliorent pas la survie globale».

Les coûts des traitements contre le cancer ont largement dépassé l’inflation, et les nouveaux médicaments devraient coûter en moyenne plus de 100 000 $ / an. Les patients finissent par assumer une part importante des coûts. Selon une estimation, plus de 40 pour cent des personnes diagnostiquées avec un cancer perdent leur épargne en deux ans.

Les thérapies immunitaires, qui cherchent à stimuler les réponses immunitaires au cancer, ont généré une énorme excitation. Deux chercheurs ont remporté le prix Nobel 2018 pour des travaux liés aux thérapies immunitaires, et un nouveau livre, The Breakthrough: Immunotherapy and the Race to Cure Cancer, affirme qu’ils représentent une «découverte révolutionnaire dans notre compréhension du cancer et comment le battre».

Selon un rapport publié en 2018 dans Stat News, les firmes de médicaments commercialisent de manière agressive les thérapies immunitaires et les patients «s’efforcent de les essayer, même lorsqu’il y a peu ou pas de preuves que les médicaments fonctionneront pour leur cancer particulier». Une analyse réalisée en 2017 par les oncologues Nathan Gay et Vinay Prasad a estimé que moins de 10% des patients atteints de cancer peuvent bénéficier de thérapies immunitaires, et c’est un «meilleur scénario».

Les thérapies immunitaires déclenchent des effets secondaires graves, et elles sont également extrêmement coûteuses, coûtant des centaines de milliers de dollars par an, l’oncologue Siddhartha Mukherjee, auteur de The Emperor of All Maladies, une histoire de cancer à succès, rapportée dans le New Yorker l’année dernière. «Les séjours à l’hôpital et les soins de soutien ultérieurs peuvent faire grimper les coûts totaux à un million de dollars ou plus», écrit-il. “Si elles sont largement prescrites, les thérapies immunitaires” pourraient mettre en faillite le système de santé américain “.

LES TESTS CONDUISENT À UN SURDIAGNOSTIC ET À UN SUR-TRAITEMENT

L’industrie du cancer, aidée par des célébrités qui affirment que les tests leur ont sauvé la vie, a convaincu le public que le dépistage du cancer est bénéfique. Plus tôt nous pouvons détecter des cellules cancéreuses, plus il est probable que le traitement réussisse. Droite? Faux. L’une des découvertes les plus importantes de la dernière décennie est que de nombreuses personnes ont des cellules cancéreuses ou précancéreuses qui, si elles n’étaient pas traitées, n’auraient jamais compromis leur santé. Les autopsies ont révélé que de nombreuses personnes décédées de causes non apparentées abritent des tissus cancéreux.

Les tests ne peuvent pas faire une distinction fiable entre les cancers nocifs et inoffensifs. En conséquence, des tests généralisés ont conduit à un surdiagnostic généralisé, le signalement de cellules cancéreuses non nocives. Un surdiagnostic entraîne à son tour une chimiothérapie, une radiothérapie et une chirurgie inutiles. Gilbert Welch, un médecin dont le livre 2011 Overdiagnosed: Making People Sick in Pursuit of Health a aidé à mettre en évidence un surdiagnostic, l’a récemment appelé “un effet secondaire malheureux de notre exubérance irrationnelle pour une détection précoce.” Le surdiagnostic est plus insidieux que les faux positifs, lorsque les tests indiquent par erreur la présence d’un cancer.Les biopsies peuvent renverser les faux positifs mais pas les surdiagnostics.

Les mammographies et les tests d’antigène spécifique de la prostate (APS) ont conduit à des taux particulièrement élevés de surdiagnostic et de traitement excessif du cancer du sein et de la prostate. Une méta-analyse réalisée en 2013 par la Cochrane Collaboration, une association internationale d’experts qui évalue les procédures médicales, a estimé que si 2000 femmes subissaient des mammographies sur une période de 10 ans, la vie d’une femme serait sauvée par un diagnostic positif. Pendant ce temps, 10 femmes en bonne santé seront traitées inutilement et plus de 200 «connaîtront une détresse psychologique importante, y compris de l’anxiété et de l’incertitude pendant des années en raison de résultats faussement positifs».

Un autre groupe médical à but non lucratif, theNNT.com, a précisé une implication inquiétante de ces données. (NNT signifie «nombre nécessaire pour traiter», qui se réfère au nombre de personnes qui doivent recevoir un traitement pour une personne afin de recevoir un avantage. Idéalement, le nombre est 1.) Le NNT note que certaines femmes surdiagnostiquées pourraient «mourir en raison de à des thérapies agressives telles que la chimiothérapie et la chirurgie majeure. ” Ainsi, tout avantage du dépistage «est compensé par les dommages mortels dus au surdiagnostic et aux faux positifs». Michael Baum, spécialiste du cancer du sein, qui a aidé à fonder le programme de dépistage du cancer du sein du Royaume-Uni, a plaidé pour l’abandon de ces programmes, qui, selon lui, pourraient raccourcir la vie plus qu’ils ne prolongent.

En ce qui concerne les tests PSA, un groupe de travail fédéral d’experts médicaux estime que 1,3 décès pourrait être évité pour 1 000 hommes âgés de 55 à 69 ans testés pendant 13 ans. Mais pour chaque homme dont la vie est prolongée, beaucoup d’autres connaîtront «des résultats faussement positifs qui nécessitent des tests supplémentaires et une éventuelle biopsie de la prostate; surdiagnostic et sur-traitement; et les complications du traitement, telles que l’incontinence et la dysfonction érectile. ” Une analyse réalisée en 2017 par le groupe de travail a estimé que le rapport des tests PSA bénéfiques aux faux positifs et au surdiagnostic pouvait atteindre 1/240.

Une méta-analyse réalisée en 2013 par Cochrane Group n’a trouvé «aucune réduction significative» de la mortalité résultant des tests de PSA. “La stratégie de dépistage systématique de tous les hommes avec des tests de PSA conduit à des interventions qui ne sauvent pas des vies et peuvent causer des dommages”, a déclaré le NNT. Le découvreur de l’antigène spécifique de la prostate, le pathologiste Richard Ablin, a qualifié le test PSA de «catastrophe de santé publique motivée par le profit».

MORTALITÉ SPÉCIFIQUE TOUTES CAUSES ET «TORTURE DES DONNÉES»

Les études de tests pour un cancer spécifique examinent généralement la mortalité attribuée à ce cancer. Les mammographies sont donc jugées efficaces si les femmes qui subissent des mammographies meurent moins souvent d’un cancer du sein que les femmes qui ne subissent pas de mammographies. Cette méthode peut surestimer les avantages des tests, car elle peut omettre les décès résultant, directement ou indirectement, du diagnostic. Après tout, la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie peuvent avoir des effets iatrogènes dévastateurs, notamment des maladies cardiaques, des infections opportunistes, d’autres formes de cancer et le suicide.

Par conséquent, certaines études mesurent la mortalité «toutes causes». Une méta-analyse de 2015 par l’épidémiologiste John Ioannidis (réputé pour avoir mis en lumière la crise de la réplication scientifique) et d’autres n’a trouvé aucune réduction de la mortalité toutes causes confondues à partir des tests de cancer du sein, de la prostate, du côlon, du poumon, du col de l’utérus, de la bouche ou des ovaires pour patients asymptomatiques.

Dans un récent éditorial du European Journal of Clinical Investigation, Ioannidis et quatre co-auteurs soutiennent que le dépistage du cancer (en particulier les mammographies et les tests PSA) fait plus de mal que de bien et doit être abandonné. Ils s’attendent à ce que cette proposition rencontre une «opposition farouche». Selon eux, le dépistage «est une grosse affaire: plus de dépistage signifie plus de patients, plus de revenus cliniques pour les services diagnostiques et cliniques et plus de survivants ayant besoin de soins et de suivi».

Les boosters de cancer indiquent généralement une amélioration des taux de survie, la durée entre le diagnostic et la mort. Les taux de survie pour certains cancers ont en effet augmenté grâce à des tests plus répandus et à plus haute résolution, qui détectent le cancer plus tôt. Mais comme le souligne une analyse de 2015, en général, les gens ne vivent pas plus longtemps en raison d’une détection précoce. Ils vivent simplement plus longtemps avec un diagnostic de cancer, avec toutes ses conséquences émotionnelles, économiques et physiologiques néfastes.

L’utilisation des taux de survie pour promouvoir les tests est un exemple de ce que les critiques de la mammographie ont appelé «tortur[ing] les données pour le faire avouer ce que l’on sait être la vraie vérité. ” Ce que les données sur le dépistage suggèrent en réalité, c’est que des millions d’hommes et de femmes ont subi le traumatisme des diagnostics et des traitements contre le cancer inutilement. Cela me semble être un cas de faute professionnelle monstrueuse.

CORRUPTION DANS L’INDUSTRIE DU CANCER

L’approche américaine agressive et efficace des soins de santé ne fonctionne pas en ce qui concerne la médecine en général et la médecine du cancer en particulier. Les États-Unis dépensent beaucoup plus par habitant en soins de santé, y compris les soins contre le cancer, que tout autre pays, mais des dépenses plus élevées n’ont pas prolongé la vie. Bien au contraire. L’Europe, qui dépense beaucoup moins pour les soins contre le cancer que les États-Unis, a des taux de mortalité par cancer plus faibles, selon une étude de 2015. Il en va de même pour des pays comme le Mexique, l’Italie et le Brésil, selon Our World in Data.

L’approche américaine favorise la corruption. Selon un essai publié en 2019 dans Stat News par l’oncologue Vinay Prasad, de nombreux spécialistes du cancer acceptent les paiements des entreprises dont ils prescrivent les médicaments. Cette pratique, selon Prasad, «nous amène à célébrer les médicaments marginaux comme s’ils changeaient la donne. Elle conduit les experts à ignorer ou à minimiser les défauts et les déficits des essais cliniques sur le cancer. Elle garde les médecins silencieux sur le prix écrasant des médicaments contre le cancer.»

L’année dernière, le New York Times et ProPublica ont rapporté que les hauts responsables du Sloan Kettering Cancer Center «violaient à plusieurs reprises les politiques sur les conflits d’intérêts financiers, favorisant une culture dans laquelle les bénéfices semblaient avoir la priorité sur la recherche et les soins aux patients». Le médecin-chef de Sloan Kettering, Jose Baselga, “n’a pas divulgué des millions de dollars de paiements des sociétés pharmaceutiques et de soins de santé dans des dizaines d’articles dans des revues médicales.” Baselga a quitté Sloan Kettering pour devenir responsable de la recherche sur le cancer au sein de la société pharmaceutique AstraZeneca.

Le désir des oncologues de produire des résultats monétisables pourrait également compromettre la qualité de leurs recherches. Un examen de 2012 de 53 études «historiques» sur le cancer a révélé que six seulement pouvaient être reproduites. Le soi-disant projet de reproductibilité: biologie du cancer a examiné 14 études plus récemment citées et n’en a confirmé que cinq sans qualification.

SOLUTION: MÉDECINE DOUCE CONTRE LE CANCER?

Alors, quelle est la solution à tous ces problèmes? Certains experts des soins de santé adoptent la «médecine conservatrice» comme moyen de réduire les coûts des soins de santé et d’améliorer les résultats. Dans «The Case for Being a Medical Conservative», un manifeste publié l’année dernière, quatre médecins (dont Vinay Prasad susmentionné) exhortent leurs collègues à reconnaître les «propriétés curatives inhérentes du corps humain et à reconnaître« le peu d’effet que le clinicien a sur les résultats. ” Les médecins se protégeront ainsi «contre notre plus grand ennemi, l’orgueil».

Les conservateurs médicaux adoptent volontiers de nouvelles thérapies «lorsque les avantages sont clairs et les preuves solides et impartiales», soulignent les auteurs, mais de nombreuses avancées présumées «offrent, au mieux, des avantages marginaux». La médecine conservatrice du cancer, telle que je l’envisage, impliquerait moins de tests, de traitements, d’alarmisme, de rhétorique et de battage médiatique de style militaire. Il reconnaîtrait les limites de la médecine et respecterait le serment d’Hippocrate: tout d’abord, ne faites pas de mal.

Les médecins ne peuvent pas à eux seuls opérer un virage vers une médecine anticancéreuse conservatrice. Nous, les consommateurs, devons les aider. Nous devons reconnaître les limites de la médecine et les capacités de guérison de notre corps. Nous devons résister aux tests et aux traitements qui ont, au mieux, des avantages marginaux. Nous ne guérirons peut-être jamais le cancer, qui découle de la collision de notre biologie complexe avec l’entropie, la tendance de tous les systèmes au désordre. Mais si nous pouvons réduire notre peur et notre cupidité, nos soins contre le cancer s’amélioreront certainement.

Une dernière note: je tiens à remercier les experts que j’ai cités ci-dessus – John Ioannidis, Siddhartha Mukherjee, Vinay Prasad, Azra Raza et Gilbert Welch – ainsi que Cochrane et theNNT.com pour leurs évaluations franches et courageuses de la médecine du cancer. Des personnes et des groupes comme ceux-ci représentent notre meilleur espoir de réforme des soins de santé. Nous devons juste les écouter.

