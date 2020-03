L’industrie manufacturière chinoise se développe en mars après la débâcle du virus | Économie

L’industrie manufacturière chinoise a renoué avec la croissance en mars après l’effondrement de février et a réussi à placer son indicateur de référence, l’indice des directeurs d’achat (PMI), à 52 points, après 35,7 le mois dernier en raison du ralentissement a causé le coronavirus, selon les données officielles publiées aujourd’hui.

Le chiffre, publié par l’Office national des statistiques (ONE), représente la croissance la plus élevée au moins au cours des douze derniers mois et l’augmentation la plus rapide depuis septembre 2017.