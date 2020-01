L’industrie pétrolière américaine lance une campagne publicitaire qui promeut la réduction des émissions

WASHINGTON, 7 janvier (.) – L’industrie pétrolière et gazière américaine a révélé mardi une campagne de relations publiques qui promeut son rôle dans la réduction des gaz à effet de serre, dans le cadre d’un effort pour calmer la pression politique croissante sur entreprises en raison du changement climatique.

La campagne, qui comprend une série d’annonces qui seront diffusées en ligne et à la télévision, se produit lorsque les candidats démocrates pour remporter les élections de novembre aux États-Unis ont promis d’éloigner rapidement le pays des combustibles fossiles s’ils étaient élus. (https://bit.ly/2N0oOHu)

Plusieurs des candidats les plus importants pour la nomination démocrate ont promis d’interdire de nouveaux forages sur les terres publiques pour ramener les États-Unis à zéro émission. (Https://reut.rs/2s6IvpY)

“Nous savons que de nombreux candidats parlent de cette industrie et nous voulons nous assurer que les Américains entendent notre histoire”, a déclaré Mike Sommers, chef du groupe industriel de l’American Petroleum Institute, qui a lancé la campagne.

L’API a déclaré que la campagne visait à mettre en évidence “le leadership de l’industrie du gaz naturel et du pétrole dans la réduction des émissions à des niveaux minimum record” et à la création d’un “terrain d’entente dans le débat sur l’énergie en 2020 et au-delà”.

Il a déclaré que les coûts de la campagne en 2020 étaient de “sept chiffres”, mais n’ont pas fourni de montant exact.

Les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis diminuent depuis environ une décennie, grâce principalement à la suppression de plusieurs anciennes centrales au charbon inefficaces qui ont été remplacées par des installations de gaz de combustion plus propres, ainsi que de l’énergie provenant de sources renouvelables. comme le vent et le solaire. (https://tmsnrt.rs/2N0pbBS)

Mais l’avenir des émissions du pays a été remis en question alors que le président Donald Trump cherche à relancer l’industrie du charbon et à stimuler le développement des combustibles fossiles au niveau local en supprimant les protections climatiques de l’ère de l’ancien président Barack Obama et d’autres réglementations l’environnement.

La campagne de publicité API présente l’industrie comme un allié des démocrates et des écologistes cherchant à réduire les émissions.

“Sur des questions importantes, comme le changement climatique, nous sommes plus proches que nous ne le pensons”, selon une annonce. “Nous voulons des solutions plus propres et cela signifie travailler ensemble.”

(Écrit par Richard Valdmanis, édité en espagnol par Manuel Farías)