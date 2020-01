L’inexactitude politique de Gervais “pour la dernière fois” dans les Golden Globes

“Tais-toi, racaille humaine, pervers sexuels!” Ce sont les mots que Ricky Gervais a adressés aux dizaines de stars invitées lors de l’ouverture des Golden Globes en 2016, la dernière fois qu’il était l’hôte du gala de remise des prix moins protocolaire à Hollywood.

Ainsi, ce dimanche, le public sera sur ses gardes lorsque l’humoriste britannique provocateur reviendra animer cette cérémonie pour la “dernière fois”.

L’humour non filtré de Gervais a été loué et critiqué les années précédentes, lorsqu’il a dirigé ses fléchettes venimeuses contre beaucoup, de Caitlyn Jenner à Roman Polanski.

“J’ai changé. Bien que pas autant que Bruce Jenner, évidemment … Maintenant Caitlyn Jenner. Quelle année elle a eue! Elle est devenue un exemple pour les personnes trans dans le monde entier, faisant preuve d’un grand courage et éliminant les stéréotypes … Elle ne l’a pas fait Trop pour les femmes qui conduisent, oui “, a-t-il plaisanté une fois à propos de Jenner.

Jenner a joué dans un accident de voiture qui a tué une femme de 69 ans quelques mois avant que l’ancienne championne olympique ne se présente au monde en tant que femme trans.

“Roman Polanski le considérait comme le meilleur film de l’histoire à voir à une date”, a-t-il publié sur “Spotlight”, qui traitait des abus sexuels sur les enfants par des prêtres catholiques.

Le réalisateur franco-polonais est un fugitif de la justice américaine depuis 1978 après avoir reconnu avoir eu des relations sexuelles avec une fille de 13 ans, ce qui est juridiquement considéré comme une violation.

À Los Angeles, des panneaux d’affichage sont apparus avec l’image de Gervais à côté du slogan “Franchement, Hollywood …”, tandis que les publicités de la chaîne NBC déclarent: “Comme d’habitude, nous n’avons aucune idée de ce qu’il fera.”

– “Attendez-vous à l’inattendu” –

Lorenzo Soria, président de la Hollywood Foreign Press Association, a averti les célébrités “d’attendre à nouveau l’inattendu”.

C’est précisément ce qui s’est passé en 2004, lorsque Gervais a atteint la renommée mondiale avec la victoire inattendue du Golden Globe pour le faux documentaire britannique “The Office”, qui a ensuite été diffusé sur la chaîne câblée BBC America, peu vue.

“Je viens d’un petit endroit appelé l’Angleterre. Nous contrôlions le monde avant vous”, a déclaré un Gervais qui avait clairement décroché la reconnaissance lors de la collecte des statuettes de la meilleure comédie et du meilleur acteur.

Mais Gervais s’est installé sur la scène de l’hôtel Beverly Hills, où le gala Ballons a lieu chaque année, et est monté sur le podium avec sa bière caractéristique à la main pendant trois années consécutives en tant qu’hôte des éditions 2010, 2011 et 2012.

Les blagues sur la Scientologie, les déclarations antisémites de Mel Gibson, les accusations d’abus sexuels contre Bill Cosby et les excès de Charlie Sheen ne sont pas précisément tombés sous le coup de la sympathie, mais ont fait la une des journaux et augmenté les chiffres de la télévision.

Gervais, 58 ans, a pris la liberté de jouer avec le spectacle lui-même et ses organisateurs, affirmant que les ballons “sont comme les Oscars, mais sans tout ce prestige”.

“Les Golden Globes sont aux Oscars ce que Kim Kardashian est à Kate Middleton”, a-t-il déclaré en 2012. “Un peu plus fort, un peu plus vulgaire, un peu plus ivre et un peu plus facile à acheter.”

Né à Reading, en Angleterre, en 1961, Gervais est arrivé tardivement aux plus hauts rangs de l’industrie du divertissement.

Après une tentative ratée de devenir chanteur pop, Gervais rejoint la station de radio londonienne XFM à la fin des années 1990, où il rencontre ce qui serait des années plus tard le collaborateur de “The Office” et “Extras”, Stephen Merchant.

Grâce à “The Office”, lancé en 2001 et qui a généré une offre lucrative pour réaliser la version américaine à partir de 2005, Gervais est aujourd’hui l’un des comédiens les plus riches et les plus performants du monde.

Elle continue de recevoir des accusations transphobes, ce dernier mois d’une série de tweets liés au cas d’une chercheuse qui a perdu son emploi après avoir déclaré que les gens ne pouvaient pas changer de sexe biologique.