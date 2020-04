L’inflation en Colombie aurait légèrement baissé en mars en raison d’une baisse de la consommation pendant la quarantaine

BOGOTÁ, 3 avril (.) – L’inflation en Colombie aurait légèrement ralenti à 0,41% en mars, en raison des mesures d’isolement décrétées par le gouvernement pour contenir l’expansion du coronavirus et qui ont entraîné une baisse de la consommation de biens et services un sondage . a révélé vendredi.

Selon la médiane de l’échantillon parmi 17 analystes, les prix à la consommation accumuleraient une hausse de 3,70% au cours des 12 derniers mois jusqu’en mars, juste en dessous des 3,72% qui ont marqué une baisse le mois dernier.

Pour les analystes, la modération de l’inflation s’expliquera par la baisse de la demande de services liés à la culture et au divertissement, ainsi que de produits tels que les chaussures, les vêtements et les carburants; alors que les pressions seraient en charge des aliments et des produits liés à la santé, dans l’état d’urgence actuel.

La plupart des principales villes du pays d’Amérique du Sud sont entrées dans une simulation de séquestration depuis le 20 mars, laquelle est devenue obligatoire quatre jours plus tard au niveau national. La mesure de lutte contre la propagation du COVID-19 est en vigueur jusqu’au 13 avril.

“En ce qui concerne les prix, le fait le plus notable est l’augmentation significative que nous avons observée dans les prix des produits alimentaires”, a déclaré Munir Jalil, économiste en chef chez BTG Pactual pour la région andine.

“Cependant, lorsque nous regardons le panier (de produits), nous prévoyons qu’au moins 48% de ce panier affichera des prix nuls ou négatifs. À titre d’exemple, l’habillement, le divertissement, la culture et le divertissement sont des secteurs qui ne sont pas ils déménageront dans les mois suivants “, a-t-il expliqué.

Le Département national des statistiques de l’État (DANE) publiera samedi le rapport sur l’inflation.

Parallèlement, les anticipations d’inflation totale pour cette année ont atteint 3,4%, contre 3,3% lors de l’enquête du mois dernier, légèrement au-dessus de l’objectif ponctuel de 3% de la Banque centrale.

Pour 2021, les projections d’inflation ont légèrement augmenté pour s’établir à 3,25%, contre 3,21% lors de l’enquête précédente.

(Rapport de Nelson Bocanegra. Édité par Luis Jaime Acosta)