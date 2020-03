L’influenceur espagnol retourne à l’infirmerie pour aider les patients atteints de coronavirus

Ongle influenceur L’espagnol a décidé de retourner travailler dans un hôpital avant pandémie de coronavirus, mais il a été infecté par la nouvelle souche.

Ángela Rosas Saiz, 38 ans, fait des études en soins infirmiers et lors de la constatation de la crise sanitaire COVID-19Il y a deux semaines, il a décidé de proposer ses services au CHU de La Paz, à Madrid.

Cependant, Madame de Rosa, comme on le sait sur ses réseaux sociaux, a admis avoir contracté le virus SARS-CoV-2. Il a dit que même s’il présentait certains symptômes, il allait bien.

[…] Je viens de sortir de l’hôpital et j’ai été testé positif pour COVID-19. Je veux dire, j’ai coronavirus. Je vais bien, bien qu’avec de la fièvre, il soit difficile de respirer et d’avoir mal à la tête », a expliqué l’infirmière.

Elle a ajouté qu’elle se sent découragée psychologiquementParce qu’il ne peut s’empêcher de se sentir coupable et pense qu’il a fait «une certaine maladresse». Il a affirmé qu’il vivait avec son fils, Roméo, qui commence également à montrer des symptômes de la maladie.

Au départ, lorsqu’il recommençait à travailler dans le secteur médical, le influenceur Il a souligné qu’il l’avait fait pour éviter d’être égoïste pendant la crise. “Si je ne le fais pas, je ne me sentirai pas bien, et si je le fais, je me sentirai mieux”, a-t-il déclaré.

Avec des informations d’ABC.es.

