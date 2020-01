L’Inter Milan trébuche sur un match nul à Lecce

L’Inter Milan, deuxième de Serie A, a enregistré un match nul décevant (1-1) lors de sa visite à Lecce (17e), une équipe de la zone basse du classement, ce dimanche 20e jour.

Ce résultat pourrait le faire décrocher dans sa carrière pour le “ Scudetto ” contre le leader de la Juventus, qui reçoit Parme (7e) lors du dernier match de la journée et qui en cas de victoire obtiendrait quatre points de plus que l’équipe lombarde.

La solidité défensive de Lecce a été un mur pour l’Inter jusqu’à la minute 71, lorsque l’équipe d’Antonio Conte s’est présentée par l’intermédiaire d’Alessandro Bastoni, qui a marqué de la tête au centre pour Cristiano Biraghi.

Mais six minutes plus tard, Lecce a égalisé avec une cible de Marco Mancosu, qui a poussé le filet devant la petite surface pour dépasser le Slovène Zan Majer.

Avant ce match, Milan (8e) s’était imposé 3-2 à domicile contre l’Udinese (14e).

Le Croate Ante Rebic a été le protagoniste du match avec un doublé, tandis que l’autre but «rossonero» était l’œuvre du Français Theo Hernández.

Il n’a pas marqué cette fois le Suédois Zlatan Ibrahimovic, qui une semaine après avoir marqué à Cagliari a disputé son premier match en entrée au stade de Milan, huit ans après avoir quitté l’entité.

L’effet Ibra est palpable: en trois matchs, Milan a ajouté sept points et semble avoir donné confiance à son équipe.

L’équipe menée par Stefano Pioli a perdu au repos après une première fois marquée par une énorme erreur du gardien Gianluigi Donnarumma, qui a permis au Danois Jens Stryger Larsen d’ouvrir le score (6).

En seconde période, le Milanais a accéléré, sous l’influence de Rebic, entré en pause. L’ancien égalisateur de l’Eintracht Francfort (48) a ensuite marqué le but vainqueur sur pratiquement le dernier jeu (90 + 3).

Entre les deux, Kevin Lasagna avait réalisé 2-2 (85) après que Lucas avait donné l’avantage à l’équipe locale (72).

Milan est toujours à 10 points de la zone de la Ligue des champions, ce qui marque la Roma (4e), qui a remporté ce dimanche par 3 à 1 sur le terrain de Gênes (19e), avant-dernier rang.

Le Turc Cengiz Ünder a avancé à Rome à la 5e minute et son équipe a prolongé les différences à la 44e avec un peu contre Davide Biraschi, bien qu’une minute plus tard les Génois aient raccourci leur désavantage grâce au Norman-Goran Pandev.

Le but de la tranquillité pour Rome a été signé en 74 par sa star bosniaque Edin Dzeko.

En revanche, Brescia (18º) et Cagliari (6º) ont fait match nul 2-2 et Bologne (12º) et Hellas Verona (10º) ont égalé 1-1.

– Résultats de la 20e journée de la Serie A italienne:

Naples – Fiorentina 0-2

Bologne – Hellas Verona 1-1

(19:45 GMT) Juventus – Parme

(19:45 GMT) Atalanta – SPAL

Classification: Pts J G E P GF GC Dif

1. Juventus 48 19 15 3 1 37 18 19

2. Inter 47 20 14 5 1 41 17 24

3. Latium 45 19 14 3 2 46 18 28

4. Rome 38 20 11 5 4 37 22 15

5. Atalanta 35 19 10 5 4 49 26 23

6. Cagliari 30 20 8 6 6 35 31 4

7. Parme 28 19 8 4 7 26 25 1

8. Milan 28 20 8 4 8 21 26 -5

9. Turin 27 20 8 3 9 26 28 -2

10. Hellas Verona 26 19 7 5 7 22 22 0

11. Naples 24 20 6 6 8 28 28 0

12. Bologne 24 20 6 6 8 29 32 -3

13. Fiorentina 24 20 6 6 8 25 29 -4

14. Udinese 24 20 7 3 10 19 31 -12

15. Sassuolo 22 20 6 4 10 32 35 -3

16. Sampdoria 19 20 5 4 11 20 33 -13

17. Lecce 16 20 3 7 10 23 39 -16

18. Brescia 15 20 4 3 13 19 38 -19

19. Gênes 14 20 3 5 12 21 41-20

20. SPAL 12 19 3 3 13 12 29 -17