L’interféron antiviral cubain Alfa 2B parvient à lutter efficacement contre le coronavirus

Une quinzaine de pays dans le monde ont déjà déposé une demande Cuba il Interféron Alpha 2B, un antiviral développé par des scientifiques de ce pays qui a démontré son efficacité dans la lutte contre la coronavirus COVID-19 dans La Chine.

Il convient de noter que la substance n’est pas un vaccin et ne guérit pas la nouvelle maladie par elle-même, mais elle a donné de bons résultats lorsqu’elle est appliquée avec d’autres rétroviraux.

Santiago Dueñas Carrera, directeur général adjoint de la firme sino-cubaine Changheber, a précisé que le Interféron Alpha 2B “Il a été utilisé principalement chez les médecins pour augmenter leur système immunitaire et faire face à cette situation. Jusqu’à présent, plus de 200 000 doses ont été livrées.

C’est la Chine maintenant, la zone orange a des cas de coronavirus et la verte n’a pas de virus. C’est avec l’aide cubaine et la médecine cubaine. L’Amérique est en course pour créer un médicament créé par Cuba il y a plus de 30 ans. C’est difficile à croire mais vrai. Interféron Alpha 2A et Interféron Alpha 2B. pic.twitter.com/NP0DAyrdfD

Interféron Alpha 2B était déjà connu dans le La Chine et quelque 100 000 citoyens avaient été employés dans plus de 20 régions, qui bénéficiaient à l’époque du traitement de maladies telles que Hépatite B et C.

Le but initial de la médecine cubaine était de lutter contre le cancer, bien que sa capacité lui permette d’être utilisée chez des patients comme VIH car il a un impact favorable sur le système immunitaire.

Pour sa part, Gerardo Enrique Guillén Nieto, directeur de Biomedical Research, a révélé que les autorités asiatiques avaient déjà proposé de développer un prototype de vaccin à base de ce médicament et “capable de renforcer le système immunitaire”.

Avec des informations de RT et Socket

