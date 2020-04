L’intérieur de l’Italie met en garde contre d’éventuelles altercations et infiltrations de gangsters | Monde

La ministre de l’Intérieur de l’Italie, Luciana Lamorgese, a publié aujourd’hui une circulaire aux délégués gouvernementaux de tout le pays dans laquelle elle attire l’attention sur la possibilité qu’en raison de l’urgence économique causée par la pandémie de coronavirus, des tensions et des flambées extrêmes puissent survenir. , ainsi que l’infiltration de la mafia dans les activités.

Les difficultés des entreprises et du monde du travail causées par l’émergence du coronavirus “pourraient s’accompagner de graves tensions qui se répercutent, d’une part, par la résurgence de types de délits communs et l’apparition de foyers d’expression extrémiste, et par un autre du risque que les organisations criminelles traquent devant les nouvelles nécessités », est lu dans la circulaire.