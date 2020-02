L’intolérance culturelle renaît-elle dans l’exil cubain de Miami?

MIAMI (AP) – Le duo de musique urbaine Gente de Zona a été exclu d’un concert du Nouvel An à Miami. La chanteuse Haila a été déclarée persona non grata et sa performance dans un club privé a été annulée. La même chose est arrivée à Jacob Forever et El Micha dans la ville voisine de Hialeah.

Tout le monde a un point commun: ce sont des artistes cubains qui ont exprimé leur soutien au gouvernement de l’île ou qui ne l’ont pas critiqué.

À une époque où le président Donald Trump durcit l’embargo commercial sur Cuba, certains membres de la plus grande communauté américano-cubaine des États-Unis encouragent une fois de plus une politique culturelle rigoureuse contre les artistes cubains qu’ils jugent favorables au gouvernement de l’île.

Le soutien à une politique de restrictions et de sanctions à l’encontre de l’île parmi près de 1,2 million de Cubains vivant dans le sud de la Floride pourrait influencer l’élection présidentielle de 2020. En partie à cause de la position anticommuniste, les Cubano-américains historiquement soutenu le Parti républicain dans un état indécis comme la Floride.

Bien que certaines enquêtes ces dernières années aient montré que le soutien à l’embargo parmi les membres de la communauté cubaine du sud de la Floride a été affaibli, certains observateurs soulignent que les tentatives de Trump de noyer économiquement Cuba ont enhardi les militants qui veulent sanctions pour le gouvernement cubain en attente de générer un changement sur l’île.

L’un de ces militants est Alex Otaola, un acteur cubain de 40 ans qui, de son émission télévisée quotidienne diffusée sur YouTube, Facebook et Instagram, a appelé à de nombreuses manifestations et annulations de concerts, y compris celles de Gente de Zona et de la chanteuse Haila María Mompié .

Gente de Zona a été exclu d’un concert dans un parc public de Miami en raison de sa proximité présumée avec le gouvernement cubain après que le duo a demandé des applaudissements à Miguel Díaz-Canel et l’a appelé “ notre président ” lors d’une représentation à La Havane en 2018. Mompié a chanté dans des événements politiques à Cuba et lors d’un concert en 2010, il a félicité et embrassé le leader révolutionnaire Fidel Castro.

“Ce sont des artistes qui ont une relation ou une relation avec la dictature cubaine, qui servent d’instrument à la dictature”, a déclaré Alex Otaola, arrivé à Miami en 2003. “Assez des doubles standards”, a-t-il dit en faisant référence aux musiciens. qui défendent le gouvernement communiste cubain et collectent en même temps des dollars lors de concerts aux États-Unis.

Certains Cubano-Américains interrogés par l’AP à Miami ont déclaré qu’ils n’étaient pas d’accord avec les restrictions culturelles.

Carlos Nardo, un retraité arrivé de Cuba en 1970 et jamais revenu sur l’île, a déclaré qu’il ne soutenait pas l’annulation des concerts et des manifestations contre les artistes.

“C’est de l’art, ce sont des artistes”, a déclaré Nardo. “S’ils sont contre (les concerts), ils ne les verront pas.”

Mais d’autres ont déclaré qu’ils soutenaient les annulations de spectacles qui pourraient priver le gouvernement cubain de revenus.

“Ces gens ne viennent pas chanter”, a déclaré Carlos Fernandez, un retraité de 65 ans arrivé à Miami en 1980. “Ces gens viennent aider le gouvernement là-bas”.

Les protestations et les annulations ont lieu à un moment où l’administration républicaine de Donald Trump a reculé avec l’approche de l’île encouragée par son prédécesseur démocrate Barack Obama (2009-2017), qui a assoupli les restrictions de voyage, rétabli les relations diplomatiques et a permis l’échange culturel entre les artistes des deux côtés.

Depuis son entrée en fonction en janvier 2017, Trump a de nouveau imposé des sanctions et des restrictions revendiquées par les secteurs les plus conservateurs de l’exil cubain de Miami, un petit groupe mais influent dans la politique locale et convoité par les politiciens qui demandent leur vote.

Le concert de Gente de Zona a été organisé par l’artiste et homme d’affaires cubano-américain Pitbull et a été critiqué par des collègues renommés de l’exil cubain, dont Willy Chirino et Arturo Sandoval. Le duo a été exclu après que le maire républicain de Miami, Francis Suarez, ait demandé aux organisateurs de le retirer.

“Vous devez comprendre qu’un artiste qui parle en faveur du communisme ou donne de la crédibilité au communisme est considéré comme une personne désagréable”, a déclaré Suarez, dans une brève déclaration écrite envoyée à AP. “Il ne s’agit pas d’intolérance ou de censure, il s’agit de respecter et de reconnaître l’histoire meurtrière du communisme, en particulier à Cuba”, a-t-il dit.

La ville de Hialeah, avec une grande communauté cubaine et à quelques kilomètres au nord-ouest de Miami, a annulé la présentation des reggaetons Jacob Forever, Miss Dayana et El Micha lors d’un concert pour célébrer la fête de l’indépendance le 4 juillet. Les artistes font souvent des présentations sur l’île et sont considérés comme proches du gouvernement.

La législature de la ville de Miami, pour sa part, a approuvé une résolution en 2019 demandant au Congrès national de mettre fin aux échanges culturels avec des artistes cubains et le maire Suárez a déclaré Haila María Mompié désagréable.

“Nous sommes revenus à la guerre froide”, a déclaré Andy Gomez, analyste politique et ancien directeur de l’Institut d’études cubaines et cubano-américaines de l’Université de Miami.

Il a déclaré qu’une grande partie de l’offensive contre les artistes cubains était liée aux élections de 2020, tant locales que nationales.

Les politiciens locaux “jouent que ceux qui crient et sont passionnés par Trump gagneront en novembre”, a-t-il déclaré.

Dans les années de la guerre froide, entre les années 1970 et 1990, les présentations d’artistes ou de films cubains dans le sud de la Floride ont provoqué des attaques avec des coups de feu et même des menaces de bombe.

Haila a évité de s’exprimer, mais son fils Haned Mota Mompié a déclaré sur Instagram que “c’est un grand manque de respect pour la façon dont la politique nous a transformés en Cubains si étroits d’esprit et nous a opposés les uns aux autres”.

Gente de Zona n’a pas répondu aux demandes de commentaires de l’Associated Press.

L’ambassadeur de Cuba à Washington, José Ramón Cabañas, a défendu les artistes. «Terrorisme culturel? Les politiciens de Miami demandent d’exclure des artistes de Cuba d’un concert local », a écrit Cabañas sur Twitter lorsqu’il a appris que Gente de Zona ne pouvait pas agir.

L’homme d’affaires d’origine cubaine Hugo Cancio a amené les chanteurs Silvio Rodríguez et Pablo Milanés en Floride pendant la présidence de Barack Obama et a fait face à des protestations principalement de Cubains américains arrivés il y a des décennies, mais sans écho.

“Cela me semble un acte de discrimination totale”, a déclaré Cancio à propos de l’annulation actuelle des concerts encouragée par les jeunes et les personnes âgées.

Ils censurent les artistes, a-t-il estimé, “pour le simple fait que le seul crime qu’il commet est de penser différemment et de vivre dans son pays d’origine”.

Le journaliste de l’Associated Press Michael Weissenstein, de La Havane, a contribué à cette histoire.