L’Iran accuse la presse étrangère d’utiliser le virus pour “dissuader” les électeurs

Le chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a accusé dimanche la presse étrangère d’utiliser l’épidémie du nouveau coronavirus en Iran pour “dissuader” les électeurs d’aller voter aux législatives du 21 février.

“La propagande a commencé il y a quelques mois et s’est intensifiée à l’approche des élections et au cours des deux derniers jours, sous prétexte d’une maladie et d’un virus, leurs médias n’ont pas raté l’occasion de dissuader les gens de voter”, a-t-il déclaré. Jamenei, cité sur son site officiel.

Selon la page khamenei.ir, le chef suprême iranien a fait ces déclarations lors de son cours hebdomadaire aux étudiants en théologie à Téhéran, faisant référence au “grand nuage (de désinformation) créé par les médias étrangers” avant les élections.

Khamenei a applaudi “la participation massive” aux élections “malgré cette propagande”, a ajouté le texte.

Le ministère de l’Intérieur doit annoncer dimanche les résultats définitifs des élections, dont le jour du scrutin a été prolongé de six heures afin que le plus de personnes possible puissent voter.

Aucun chiffre officiel sur la participation n’a encore été publié.

Avant les élections, de nombreux observateurs, à l’étranger et en Iran, avaient prédit une importante abstention, après que de nombreux candidats réformistes et modérateurs ont été disqualifiés.

Selon les premiers résultats publiés, les conservateurs émergent comme gagnants.

Les élections ont eu lieu deux jours après l’annonce officielle des premiers cas du nouveau coronavirus en Iran.

Selon les dernières données du ministère de la Santé, l’épidémie de COVID-19 a fait cinq morts dans le pays.