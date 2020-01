L’Iran admet qu’un de ses missiles a été abattu par un avion ukrainien “à erreur”

Dans un virage spectaculaire, l’Iran a reconnu samedi que l’avion d’Ukraine International Airlines qui s’est écrasé mercredi avec 176 personnes à bord a été abattu par un missile iranien tiré par “erreur”, bien qu’il ait blâmé la politique américaine “aventureuse” de ce drame.

Le président iranien Hasan Rohani a déclaré qu’une enquête interne des forces armées avait conclu que “malheureusement, des missiles tirés par erreur humaine” ont abattu le Boeing 737, le jugeant “impardonnable”.

Le guide suprême iranien, Alí ​​Jamenei, a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a ordonné aux forces armées de remédier à toute “négligence” afin qu’une telle catastrophe ne se reproduise pas.

Selon l’agence de presse Fars, Jamenei a été averti vendredi qu’une erreur humaine avait provoqué la catastrophe et a ensuite donné l’ordre de révéler la vérité.

Cette reconnaissance intervient après que les autorités iraniennes ont catégoriquement nié pendant plusieurs jours les informations de plusieurs pays occidentaux qui estimaient que l’avion avait été touché par un missile.

L’avion s’est écrasé dans un champ agricole de l’ouest de Téhéran peu après son décollage de l’aéroport international de Kiev.

Le début du vol a pratiquement coïncidé avec le tir d’un barrage de missiles contre des bases irakiennes qui abritent des soldats américains, en réponse à la mort du général iranien Qasem Soleimani, le 3 janvier, lors d’une attaque de drones américains.

– “Responsabilité totale” –

Le commandant de la section aérospatiale des Gardiens de la révolution iranienne, le général de brigade Amirali Hajizadeh, a assumé la “responsabilité totale” de la tragédie, selon un communiqué de la télévision iranienne.

“J’aurais préféré mourir plutôt que d’assister à un accident similaire”, a expliqué l’armée de l’armée idéologique du régime ayatollah, avant de déclarer que le missile avait explosé à côté de l’avion.

“C’était un missile à courte portée qui a explosé à côté de l’avion. C’est la raison pour laquelle l’avion a poursuivi” son vol pendant un moment et “a explosé lorsqu’il a touché le sol”, a-t-il expliqué.

Selon les militaires, un soldat a confondu l’avion avec un “missile de croisière” et avait “dix secondes” pour décider, car il n’a pas pu obtenir la confirmation d’un ordre de tir en raison d’une “ingérence” dans les communications.

La communauté internationale pressait l’Iran de permettre une enquête “crédible”, après la publication sur Internet d’une vidéo d’environ 20 secondes qui montrait des images d’un objet lumineux qui montait rapidement vers le ciel et touchait ce qui semblait être un avion.

L’Ukraine et le Canada ont demandé des responsabilités après que l’Iran a assumé la responsabilité de la tragédie.

Les militaires ont été les premiers à admettre l’erreur, en s’assurant que l’avion avait été pris pour un «objectif hostile».

L’avion aurait approché un centre militaire “sensible”, avant d’être touché par cette “erreur humaine”, c’est-à-dire par le missile, selon les forces armées.

Rohani a déclaré que l’Iran était en état d’alerte pour d’éventuelles attaques américaines, suite au “martyre” de Soleimani.

“L’Iran est très triste de cette erreur catastrophique et, au nom de la République islamique d’Iran, j’exprime mes condoléances aux familles des victimes de cette terrible catastrophe”, a déclaré le président.

Rohani a ajouté qu’il avait ordonné à “toutes les institutions compétentes de prendre des mesures (pour garantir) l’indemnisation” des familles des victimes. “Les coupables de cette erreur impardonnable seront jugés”, a-t-il déclaré.

La plupart des passagers du vol PS752 avaient la double nationalité iranienne et canadienne, mais il y avait aussi des Ukrainiens (l’ensemble de l’équipage), des Afghans, des Britanniques et des Suédois.

– Exigence de transparence –

La chancelière allemande Angela Merkel et le Premier ministre britannique Boris Johnson ont décrit la confession iranienne comme une “étape importante”.

“Il est bon que les responsables soient maintenant connus et je pense que tout doit être fait, avec les nations dont les citoyens (sont morts), pour trouver des solutions, clarifier de manière exhaustive et discuter des conséquences”, a déclaré Merkel à Moscou.

Après avoir exigé la punition des coupables et des compensations par l’Iran peu de temps auparavant, la présidence ukrainienne a déclaré être sûre que “l’enquête sera rapide et objective”.

“Nous espérons que l’Iran se sentira coupable devant la justice”, a déclaré le président ukrainien Volodimir Zelenski.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré qu’il était nécessaire d’assumer des responsabilités et a appelé à “la transparence et la justice pour les familles et les proches des victimes”. “Il s’agit d’une tragédie nationale”, a-t-il déclaré.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Vadim Pristaiko, a souligné que les chercheurs ukrainiens avaient une “coopération totale” avec l’Iran.

Téhéran – avec lequel Ottawa a rompu ses relations en 2012 – a déclaré qu’il s’attend à l’arrivée d’une équipe canadienne chargée de «s’occuper des questions liées aux victimes canadiennes».

L’Iran a également invité Boeing, le constructeur américain de l’avion, à participer à l’enquête, ainsi que des Américains, des Canadiens, des Français et des Suédois pour observer les méthodes de travail menées par les Iraniens.

À la suite de l’accident, de nombreuses compagnies aériennes internationales ont annulé leurs vols en Iran et évité de survoler l’espace aérien iranien.