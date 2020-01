L’Iran dit que l’armée a abattu par erreur l’avion de passagers ukrainien

Par Babak Dehghanpisheh et Alexander Cornwell

DUBAI, 11 janvier (.) – L’Iran a déclaré samedi que son armée avait abattu par erreur un avion ukrainien tuant les 176 passagers à bord, affirmant que les défenses aériennes avaient été tirées par erreur en état d’alerte élevée dans une situation tendue. après les attaques de missiles iraniens contre les forces américaines en Irak.

L’Iran avait précédemment nié fermement avoir abattu l’avion. Le chef suprême de l’Iran, Ali Jamenei, qui est resté silencieux sur l’accident jusqu’à samedi, a déclaré que les informations devraient être rendues publiques.

L’accident de mercredi a accru la pression internationale sur l’Iran après des mois de friction avec les États-Unis et d’attaques “œil pour œil”. Un drone américain a tué un commandant militaire iranien en Irak le 3 janvier, ce qui a conduit Téhéran à tirer sur des cibles américaines mercredi.

Le Canada, qui comptait 57 citoyens à bord, ainsi que les États-Unis ont déclaré qu’ils pensaient qu’un missile iranien avait abattu l’avion, bien qu’ils aient également déclaré qu’il s’agissait probablement d’un accident. Le ministre canadien des Affaires étrangères a déclaré à l’Iran “que le monde regarde”.

“La République islamique d’Iran regrette profondément cette erreur désastreuse”, a écrit le président iranien Hassan Rouhani sur Twitter, promettant que les auteurs de l’incident seraient poursuivis. “Mes pensées et mes prières vont à toutes les familles en deuil.”

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a écrit sur Twitter qu ‘”une erreur humaine au moment de la crise causée par l’aventurisme américain a conduit à la catastrophe”, citant une enquête initiale menée par l’armée sur la Accident de Boeing 737-800.

La catastrophe rappelle un incident survenu en 1988, lorsque le navire de guerre américain USS Vincennes a abattu un avion de passagers iranien, tuant 290 personnes. Washington a déclaré qu’il s’agissait d’un accident tragique tandis que Téhéran a déclaré que c’était prévu.

(Informations de Babak Dehghanpisheh, Parisa Hafezi et Alexander Cornwell à Dubaï, Steve Holland à Washington et Allison Lampert; Écrit par Edmund Blair; Édité par Jacqueline Wong et Frances Kerry; Traduit par Aida Peláez dans l’écriture de Gdansk)