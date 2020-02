L’Iran élit un parlement en faveur des conservateurs

Téhéran, Iran (AP) – Les Iraniens ont élu leur nouveau parlement vendredi lors d’élections dans lesquelles la participation est considérée comme essentielle pour mesurer le soutien des dirigeants de la République islamique à un moment où les sanctions frappent leur économie et isoler le pays sur le plan diplomatique.

La disqualification d’environ 9 000 candidats potentiels, pour la plupart réformistes et modérés, a soulevé la possibilité que la participation soit inférieure à la normale.

Les dirigeants iraniens et les médias d’État ont encouragé la population à voter et certains l’ont présentée comme une obligation religieuse. Le chef suprême, l’ayatollah Ali Jamenei, a déposé son bulletin de vote dans une mosquée près de son bureau dans la capitale, Téhéran, peu après l’ouverture des centres de vote et a exhorté les Iraniens à faire de même.

“Quiconque se soucie des intérêts nationaux de l’Iran devrait participer aux élections”, a-t-il dit. Plus tôt cette semaine, Khamenei a déclaré qu’une participation élevée contrecarrerait les “complots et plans” des Américains et des partisans d’Israël contre l’Iran.

“Les ennemis veulent voir quels sont les résultats de la pression maximale des Etats-Unis”, a-t-il dit, faisant référence aux sanctions imposées par Washington et à ses pressions, qui ont réduit la capacité du pays à vendre son pétrole à l’étranger, ce qui a plongé son économie. dans la récession

Quelque 7 000 candidats apparaissent dans 208 circonscriptions pour occuper les 290 sièges de la chambre.

Les tensions avec les États-Unis pourraient renforcer les conservateurs en renforçant la longue méfiance de l’Occident. La crise avec Washington a rebondi après qu’une frappe aérienne américaine a tué le premier général du pays, Qassem Soleimani, en janvier. Cela a entraîné une confrontation tendue au cours de laquelle les forces iraniennes ont accidentellement abattu un avion de passagers ukrainien après avoir décollé de Téhéran avec 176 personnes à bord. L’accident n’a fait aucun survivant et la plupart des morts étaient des Iraniens.

L’incident et les tentatives des autorités iraniennes de cacher initialement la cause de l’incident ont suscité le malaise de la population et suscité des protestations.

Les élections ont également lieu à un moment de difficultés économiques, qui ont alimenté les mobilisations anti-gouvernementales en novembre. Selon des groupes internationaux de défense des droits humains, au moins 300 personnes ont perdu la vie lors des manifestations.

Le Parlement iranien n’a pas le pouvoir d’émettre des politiques pertinentes, mais il débat du budget annuel et des éventuels jugements politiques auprès des ministres. Le pouvoir réside dans la figure de Jamenei, qui a le dernier mot sur toutes les questions clés du pays.

Près de 58 millions d’Iraniens, sur une population de plus de 80 millions d’habitants, sont appelés aux urnes.

La participation a dépassé 50% lors des élections législatives précédentes, et en 2016, elle était d’environ 62%.

Les centres de vote ont ouvert à 08h00 du matin (0430 GMT) et fermeront à 18h00 (1430 GMT), bien que le passé se soit prolongé jusque tard dans la nuit pour permettre à plus d’Iraniens de déposer leur bulletin de vote.

Les premiers résultats devraient être annoncés samedi. Les élections présidentielles auront lieu en 2021.