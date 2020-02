L’Iran organise des élections législatives en pleine crise économique et politique

Les Iraniens votent le 21 février lors d’élections législatives marquées par la crise politique et économique dans le pays, avec les conservateurs comme favoris, ce qui augmentera encore la pression sur le président modéré Hasan Rohani.

Les élections ont également lieu à un moment où la République islamique est soumise à des sanctions sévères à Washington, qui étouffent son économie, et a été au cours des derniers mois au bord d’une confrontation militaire avec les États-Unis, son grand ennemi.

Le pays a également été le théâtre de manifestations contre le gouvernement, en raison notamment d’une hausse soudaine du prix de l’essence.

Pas moins de 7 296 candidats aux 290 sièges du Parlement ont été disqualifiés, contre 7 148 qualifiés par l’organisme chargé de valider les candidatures et contrôlés par les ultraconservateurs.

Fin janvier, Rohani, un conservateur mais jugé modéré, a mis en garde contre les menaces qui, selon lui, pèsent sur la “démocratie” après la disqualification de milliers de candidats, la majorité provenant de la coalition gouvernementale formée de modérés et réformateurs.

Ces disqualifications sont “sans précédent” selon le journaliste indépendant Farshad Ghorbanpour, qui souligne la déception des électeurs.

“La principale différence avec les élections précédentes est qu’avant que la population ne pense que son vote a permis des réformes. Cet espoir a disparu pour la majorité”, dit-il.

“Le Parlement actuel est principalement composé de réformateurs, et les gens pensent qu’ils n’ont rien fait d’important, donc leur choix ne compte pour rien”, ajoute-t-il.

Selon des observateurs, les électeurs de Rohani pourraient rester chez eux le vendredi 21 février.

Mostafa Hamidi, 37 ans, vendeur au bazar de Téhéran, a déclaré à l’. qu’il ne voterait pas et se déclare déçu par les “promesses non tenues” des politiciens et la dégradation de la situation économique. “Notre vote est inutile.”

Le président Rohani, élu en 2013 et réélu en 2017, avait promis plus de libertés et assuré que les Iraniens pourraient bénéficier des fruits du rapprochement avec l’Occident.

Rohani a été l’instigateur iranien de l’accord international sur le programme nucléaire de Téhéran, scellé en 2015. Ce pacte a permis à l’Iran, un pays pétrolier, de sortir de son isolement en allégeant les sanctions internationales, en échange de garanties que le programme Le nucléaire n’avait aucun objectif militaire.

Mais l’accord pourrait être lettre morte depuis le retrait unilatéral des États-Unis en 2018 et le rétablissement par Washington des sanctions qui ont plongé l’économie iranienne dans une récession.

De plus, à la mi-novembre, l’Iran a été le théâtre d’une vague de protestations contre la hausse du prix de l’essence qui a été sévèrement réprimée et laissé, selon Amnesty International, au moins 304 morts.

Début janvier, les États-Unis ont tué un puissant général iranien Qasem Soleimani lors d’une attaque de drones à Bagdad, et des millions d’Iraniens lui ont rendu hommage pour renforcer la solidarité nationale.

Mais cette unité a craqué plus tard. Après trois jours de silence et de dissimulation, les forces armées ont reconnu avoir abattu par erreur un avion de ligne commerciale ukrainien (176 morts) après son décollage de Téhéran, ce qui a indigné la population.

En l’absence de concurrents, une large coalition de conservateurs pourrait clairement remporter les législatives, dont la campagne a commencé jeudi.

Le Parlement, principal organe législatif en Iran, rédige des lois, ratifie les traités internationaux et approuve le budget.

Bien que cette assemblée soit “de plus en plus séparée du processus décisionnel”, l’arrivée des ultraconservateurs pourrait compliquer la tâche de Rohani, note Ellie Geranmayeh, analyste au Conseil européen des relations internationales.