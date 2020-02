L’Iran organise des élections qui renforceront probablement des positions plus dures

Par Parisa Hafezi et Babak Dehghanpisheh

DUBAI, 21 février (.) – Les Iraniens ont commencé à se rendre aux urnes ce vendredi lors des élections législatives qui devraient aider les dirigeants religieux à renforcer leur pouvoir, tandis que le pays fait face à une pression accrue de la part des États-Unis pour son programme nucléaire Déjà un mécontentement grandissant à la maison.

Avec des milliers de candidats potentiels disqualifiés en faveur de partisans purs et durs fidèles au chef suprême, l’ayatollah Ali Jamenei, le vote ne devrait pas influencer les relations tendues du pays avec les États-Unis.

Bien que le Parlement n’exerce pas de pouvoir significatif, une plus grande présence parlementaire de l’aile dure pourrait affaiblir les pragmatistes et les conservateurs qui soutiennent la théocratie au pouvoir, mais parier sur un plus grand engagement envers le monde extérieur.

Un plus grand nombre de sièges extrémistes à l’Assemblée pourrait également les aider lors des élections présidentielles de 2021, une institution qui exerce un contrôle intense sur le gouvernement.

Le retrait de Washington en 2018 de l’accord nucléaire iranien avec les puissances mondiales et la réimposition des sanctions à la République islamique qui a suivi ont blessé les pragmatistes qui ont soutenu le pacte.

Les tensions entre l’Iran et les États-Unis ont considérablement augmenté depuis qu’une attaque avec des avions sans pilote américains a tué le commandant militaire le plus éminent du pays, Qassem Soleimani, à l’aéroport de Bagdad le 3 janvier.

L’Iran a riposté le 8 janvier en attaquant des cibles américaines en Irak avec des missiles balistiques de fabrication nationale, qui n’ont fait aucun décès, mais des lésions cérébrales à plus de 100 soldats.

La télévision d’Etat a déclaré que le vote pour élire les 290 députés de l’Assemblée durera 10 heures et pourrait être exercé par un électorat de 58 millions d’Iraniens.

(Informations supplémentaires par Babak Dehghanpisheh; écrit par Parisa Hafezi; traduit par Jose Elías Rodríguez à Madrid)