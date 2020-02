L’Iran savait depuis le début qu’il avait abattu l’avion ukrainien, selon le président Zelenski | Monde

L’Ukraine a un enregistrement des contrôleurs iraniens du trafic aérien qui prouve que Téhéran savait depuis le début que l’avion de la compagnie aérienne Ukraine International (UAI) qui avait été endommagé le 8 janvier dernier avait été abattu par un missile, a déclaré aujourd’hui le président Vladimir Zelenski.

“Il s’agit d’un enregistrement de la tour de contrôle de Téhéran avec un avion iranien se préparant à atterrir. À 6 h 12, notre avion a décollé et à 6 h 30 l’avion iranien a dû atterrir. Il (le pilote) a tout vu et l’a dit à la tour de Il dit “on dirait qu’ils ont lancé un missile”, en persan et en anglais “, a déclaré le président.