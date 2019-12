L'Iran va mener une opération navale de 4 jours avec la Russie et la Chine

Les forces armées iraniennes mèneront une opération navale conjointe de quatre jours avec la Russie et la Chine dans le nord de l'océan Indien, a déclaré mercredi un porte-parole.

L'exercice trilatéral, qui doit commencer samedi, sera le premier du genre. Téhéran tente d'accroître la coopération militaire avec Pékin et Moscou dans le cadre des sanctions économiques sans précédent de Washington. Des représentants de la marine russe et chinoise se sont fréquemment rendus en Iran ces dernières années.

Le porte-parole militaire iranien, le général Abolfazl Shekarchi, a déclaré que les manœuvres conjointes, qui visent à promouvoir la sécurité régionale, s'étendront au golfe d'Oman. Cet exercice est considéré comme une réponse aux récentes manœuvres américaines avec son allié régional, l'Arabie saoudite, auxquelles la Chine a également participé.

Au milieu de l'escalade des tensions dans le golfe Persique, qui comprenait des attaques contre des pétroliers et une attaque avec des missiles et des drones contre l'industrie pétrolière saoudienne, les États-Unis ont envoyé des troupes militaires dans la région et installé des missiles en Arabie saoudite.

Washington affirme que l'Iran a mené l'attaque en septembre contre le plus grand transformateur de pétrole du royaume et un champ pétrolier, ce qui a entraîné la plus forte augmentation des prix du pétrole brut depuis la guerre du Golfe en 1991. Les rebelles yéménites houthis ont revendiqué l'attaque, mais Riyad a déclaré qu'il était "sans aucun doute parrainé par l'Iran".

L'Iran le nie et dit que toute représaille entraînera une "guerre rangée" En outre, il a commencé à enrichir l'uranium au-delà de ce que son accord nucléaire de 2015 autorise avec les puissances mondiales, dont Washington s'est retiré unilatéralement il y a plus d'un an.

En 2017, l'Iran a effectué un exercice naval avec la Chine dans le détroit stratégique d'Ormuz, où passent près du tiers des transports pétroliers mondiaux.