L’Irlandais Sam Bennett remporte la première étape du Down Under Tour

L’Irlandais Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step) a remporté mardi la première étape du Down Under Tour, un circuit avec départ et arrivée à Tanunda (Australie) qui a dû parcourir cinq fois pour une distance totale de 150 km.

Dans cette ville au nord d’Adélaïde, dont le nom en langue aborigène signifie “trou d’eau”, le champion d’Irlande, arrivé en décembre dans sa nouvelle équipe, est entré dans la ligne d’arrivée devant le Belge Jasper Philipsen, du UAE-Team Emirates.

Le Slovaque Erik Baska a terminé troisième de cette première étape d’un tour qui marque le début de la saison de WorldTour.

L’Italienne Elia Viviani (Cofidis), vainqueur de la première étape de l’épreuve l’an dernier, a terminé en quatrième position.

Les deux prochaines étapes verront le peloton traverser des paysages dévastés par les incendies qui ravagent le sud-est de l’Australie.

– Classement de la première étape:

1. Sam Bennett (IRL / Deceuninck-Quick-Step), 150 km en 3h28: 54.

2. Jasper Philipsen (BEL / UAE-Team Emirates) m.t.

3. Erik Baska (SVK / BORA-hansgrohe) m.t.

4. Elia Viviani (ITA / Cofidis) m.t.

5. Andre Greipel (GER / Israël Start-Up Nation) m.t.

6. Kristoffer Halvorsen (NOR / EF Pro Cycling) m.t.

7. Caleb Ewan (AUS / Lotto Soudal) m.t.

8. Marc Sarreau (FRA / Groupama-FDJ) m.t.

9. Sam Welsford (AUS / UniSA-Australie) m.t.

10. Alberto Dainese (ITA / Team Sunweb) m.t.

– Classement général:

1. Sam Bennett (IRL / Deceuninck-Quick-Step) 3h28: 44.

2. Jasper Philipsen (BEL / UAE-Team Emirates) à 04 ans.

3. Erik Baska (SVK / BORA-hansgrohe) à 06 heures.

4. Daryl Impey (RSA / Mitchelton-SCOTT) à 07.

5. Jarrad Drizners (AUS / UniSA-Australie) m.t.

6. Christopher Lawless (GBR / Team Ineos) à 08 heures.

7. Dylan Sunderland (équipe cycliste AUS / NTT Pro) m.t.

8. Nathan Haas (AUS / Cofidis) à 09 heures.

9. Michael Storer (AUS / Team Sunweb) m.t.

10. Elia Viviani (ITA / Cofidis) a 10.