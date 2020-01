L’irrésistible Liverpool a battu Manchester United, a prolongé son record et augmenté son avance en tant que leader de la Premier League

Il Liverpool Il a profité du retard subi par Manchester City et a gagné contre Manchester United pour faire encore plus de différence sur son poursuivant immédiat et ainsi évoluer vers le titre de Premier League. Les Rouges ils ont dépassé leur rival par 2-0 et de cette façon, ils ont étendu leur dossier à 39 matchs sans perdre, sa dernière défaite en championnat a eu lieu le 3 janvier 2019.

L’équipe dirigée par Jurgen Klopp est un véritable cauchemar pour ses rivaux et les statistiques qui le soutiennent sont vraiment incroyables: cette saison, il a 22 victoires et un seul match nul, il a donc gardé 97% des points en jeu. Avec ces chiffres impressionnants, il a reçu les Red Devils à Anfield. Et bien que le casting de Manchester n’ait pas joué un mauvais match, il n’a pas pu faire face à la suprématie de son adversaire.

Malgré quelques attaques générées mais sans trop de danger, les propriétaires avaient un coin à gauche dont ils profitaient. La cargaison d’Alexander-Arnold est tombée au centre de la zone et c’est le capitaine Virgil van Dijk qui s’est levé plus que tout pour envoyer la balle au fond des filets avec une tête précise. C’était pour que la section locale soit 1-0 sur le tableau d’affichage à 15 minutes de la première mi-temps.

Loin de se conformer à l’avantage, le local aurait pu augmenter le résultat grâce à un but de Roberto Firmino mais le but a été annulé par le VAR puisque dans le jeu précédant la définition exquise du Brésilien, van Dijk manque le gardien David De Gea.

Au fil des minutes, Liverpool s’est occupé du ballon et bien qu’il ne se soit pas résigné à continuer à attaquer, il manquait de profondeur et de précision dans les derniers mètres du terrain.

Déjà dans le complément, l’Anfield est sorti déterminé à régler le procès. Jordan Henderson a effectué un tir à mi-distance sur le poteau gauche de De Gea et n’a pas accordé le deuxième but à son équipe.

Liverpool a défendu le 1-0 sans trop d’inconvénients contre un Manchester qui semblait plus concentré sur le fait de ne pas faire de lui le deuxième à aller chercher le nul. Déjà en période de remise, la visite avait un corner en faveur et de ce ballon, Alisson a permis à Mohamed Salah de se définir dans la solitude devant le gardien de but et ainsi de marquer la finale 2-0.