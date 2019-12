LISTE DES SPORTS BC-DEP-LIS – Infobae

Mardi 24 décembre 2019.

Les éditeurs sont Alejandra Zúñiga jusqu'à 22h00 GMT et Luis Ruiz à partir de cette époque, tous deux à Mexico.

Leipzig mène la Bundesliga, mais le Bayern refait surface

Les Mets de New York acquièrent le releveur Dellin Betances

J.J. Watt revient s'entraîner avec les Texans de Houston

Les emballeurs atteignent l'objectif de remporter la division nord du NFC

Le spectacle de Noël de la NBA arrive

BERLIN – Leipzig commencera 2020 au sommet de la Bundesliga, mais le Bayern Munich tentera de prolonger sa séquence de titres allemands à une huitième année consécutive. Pendant ce temps, le Borussia Mönchengladbach attend toute opportunité pour arracher le championnat. Par James Ellingworth. 726 mots Photos AP. Envoyé.

AUCUNE PROCÉDURE – Après que l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp ait salué ses compétences de joueur, Danny Ings est à la hauteur des commentaires et devient l'une des révélations de la Premier League anglaise. Par Steve Douglas 411 mots Photos AP. Envoyé.

LONDRES – Tottenham interdit l'entrée dans son stade à un amateur qui a jeté un verre contre le gardien de Chelsea Kepa Arrizabalaga lors d'un match de Premier League anglaise. 130 mots Photos AP. Envoyé.

NEW YORK – Les Mets de New York parviennent à un accord avec le releveur Dellin Betances pour un contrat d'un an avec une option joueur pour 2021. 316 mots. Photos AP. Envoyé.

HOUSTON – J.J. Watt revient à l'entraînement avec les Houston Texans, augmentant ainsi les chances que l'ailier défensif joue dans les matchs d'après-saison de l'équipe dans deux semaines. Par Kristie Rieken 521 mots Photos AP. Envoyé.

MINNEAPOLIS – Les Packers n'abandonnent pas leur objectif et récupèrent le haut de la division Nord de la Conférence nationale sous le commandement du nouvel entraîneur Matt LaFleur. Par Dave Campbell. 640 mots Photos AP. Envoyé.

PITTSBURGH – Les Steelers de Pittsburgh placent le quart-arrière Mason Rudolph sur la liste de réserve des blessés. La recrue Devlin "Duck" Hodges disputera son cinquième match avec les Steelers. 446 mots Photos AP. Envoyé.

AUCUNE PROCÉDURE – Le spectacle de Noël annuel de la NBA est arrivé et apporte en cadeau cinq jeux. Les champions actuels des Raptors de Toronto reçoivent Boston, tandis que le MVP actuel Giannis Antokounmpo et Milwaukee visitent Philadelphie. Houston passe à Golden State, les Lakers se mesurent aux Clippers et pour finir la Nouvelle-Orléans face à Denver. Par Tim Reynolds 516 mots Photos AP. Envoyé.

CLEVELAND – Cleveland complète son échange avec le Jazz, qui envoie Jordan Clarkson en Utah en échange de la base de Dante Exum et de deux futurs choix de deuxième ronde au repêchage. Par Tom Withers 388 mots Photos AP. Envoyé.

