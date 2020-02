LISTE DES SPORTS BC-DEP-LIS – Infobae

Dimanche 23 février 2020.

Les éditeurs sont Jesús Sierra jusqu’en 2100 GMT et Luis Ruiz de cette époque, tous deux de Mexico.

MADRID – Séville saute à Getafe pour prendre la troisième place de la Ligue espagnole en battant l’équipe surprise 3-0 de la saison. L’équipe andalouse ouvre le score grâce à Lucas Ocampos à 43 minutes. Le milieu de terrain Fernando double l’avantage à 67 avant de donner la passe pour le but de Jules Koundé qui scelle la victoire à 75. 331 mots. Envoyé

BERLIN – Le Bayer Leverkusen revendique son droit à un billet pour la Ligue des champions en profitant de son statut local en battant Augsbourg 2-0 dans un duel de Bundesliga. Un but de l’attaquant français Moussa Diaby en première mi-temps et du milieu de terrain Nobody Amiri en deuxième suffit à l’équipe dirigée par Peter Bosz pour égaliser 43 points avec la quatrième place du Borussia Moenchengladbach, qui a la meilleure différence de buts. Par Ciarán Fahey. 386 mots Photos AP. Envoyé

PARIS – M’Baye Niang marque pour la deuxième fois du match vers la fin en menant Rennes à une victoire 2-1 sur Nîmes et à la troisième place du classement de la ligue française. L’attaquant sénégalais définit la tête sur une passe de Hamari Traoré à 89 minutes pour mettre définitivement fin à la résistance d’un Nîmes qui reste avec 10 hommes à 53 après l’expulsion du milieu de terrain Anthony Briançon. 281 mots Envoyé

MEXICO CITY – Avec un but de Miguel Sansores à l’heure, Morelia se lève de la toile pour mettre fin au passage invaincu de Pumas en le battant 2-1, à la septième date du tournoi mexicain de Clausura. Luis Quintana ne pénètre dans les lieux qu’à six minutes, mais le Chilien Rodrigo Millar égalise à 46 en profitant d’un pifia du gardien Alfredo Saldívar et Sansores convertit avec un tir dans la surface à 90. Par Carlos Rodríguez. 378 mots Envoyé

MILAN – La Lazio bat Genoa 3-2 sous la menace d’une relégation dans l’un des deux matches de Serie A qui se joueront dimanche après l’apparition d’un nouveau virus détecté pour la première fois en Chine. Adam Marušić, Ciro Immobile et Danilo Cataldi marquent pour la Lazio pour s’assurer que le club de la capitale reste à un point du leader de la ligue italienne, la Juventus, qui a gagné samedi 2-1 lors de sa visite à Spal. Par Daniella Matar. 572 mots Photos AP. Envoyé

MANCHESTER, Angleterre – Bruno Fernandes impute sans pénalité une pénalité lors de son premier touché avec Manchester United pour aider son nouveau club à battre 3-0 à Watford dont la permanence en Premier League est menacée. Anthony Martial marque également, pour le troisième match consécutif, et l’adolescent Mason Greenwood ajoute un objectif brillant pour United de se tenir sur Tottenham et Sheffield United à la cinquième place du tableau. 600 mots Photos AP. Envoyé

MADRID – Le Real Madrid révèle que l’attaquant belge Eden Hazard souffre d’une jambe droite cassée, une blessure qui menace de le laisser hors du terrain pour le reste de la saison. Le Belge de 29 ans a été blessé lors de la défaite 1-0 samedi lors de la visite à Levante, qui n’était que son deuxième match après une absence de près de trois mois en raison d’une fracture dans la même zone de la jambe. 220 mots Photos AP. Envoyé

_RIO: Le Chilien Christian Garín et l’Italien Gianluca Mager se rencontreront en finale de l’Open de Rio après avoir remporté leurs duels respectifs en demi-finale interrompus en raison de fortes pluies. Envoyé

FORT MYERS, Floride, USA – Les Red Sox de Boston ont mis Dustin Pedroia sur la liste des handicapés pendant 60 jours, ce qui pose une nouvelle fois la question de savoir si l’intermédiaire, autrefois nommé le joueur le plus utile de la Ligue américaine, reviendra jamais au baseball. 322 mots Envoyé

Boston à L.A. Lakers, 15 h 30

Indiana à Toronto, 18 h

Minnesota à Denver, 18 h

Washington à Chicago, 19 h

San Antonio à Oklahoma City, 19 h

La Nouvelle-Orléans à Golden State, 20 h 30

Détroit à Portland, 21 h

