L’Italie a annulé le Carnaval de Venise par crainte du coronavirus

Craintes pour la propagation de coronavirus en Italie, où ils sont déjà enregistrés 132 cas et trois décèsIls m’ont fait savoir annuler le carnaval de venise et les écoles ferment au cours de la semaine prochaine en Lombardie, Vénétie et Piémont.

Le président de la région de Vénétie, Luca Zaia, a indiqué que, selon le ministre de la Santé, Roberto Speranza, «tous les événements publics et privés ont été annulés et la fermeture des écoles et des musées a été organisée jusqu’au 1er mars, y compris le carnaval de Venise“

Le carnaval de Venise, l’un des événements les plus importants de la ville des canaux, avait commencé il y a une semaine et J’avais prévu de conclure mardi prochain.

La décision d’annuler les événements publics et privés et toutes les activités scolaires avait déjà été prise dans la région de Lombardie, la plus touchée avec 89 cas.

Le nombre de personnes infectées par le coronavirus à ce jour dans quatre régions du nord de l’Italie s’élève à 132, après avoir effectué près de 3000 analyses de personnes soupçonnées d’être atteintes de la maladie, a déclaré dimanche le chef de la protection civile italienne, Angelo Borrelli.

Après avoir appris samedi que le coronavirus avait fait une deuxième victime en Italie, les autorités ont décidé de suspendre les activités sportives et La série A a reporté plusieurs matchs correspondant à la date 25 prévue ce dimanche. Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari et Inter-Sampdoria ont été suspendues par décision des autorités. Dimanche, la mort d’une troisième personne était connue, une femme qui recevait déjà un traitement oncologique.

«Nous avons adopté un décret juridique avec mesures de confinement et de gestion de l’urgence épidémiologique», A annoncé le président Giuseppe Conte. “L’objectif est de protéger la santé des Italiens”, a-t-il ajouté, à l’issue de la rencontre qui s’est tenue ce samedi avec les responsables de la protection civile, et recueillie par La Repubblica.

(Avec des informations de l’EFE)