L’Italie, avec le nord pratiquement isolé, demande à l’Europe d’agir rapidement contre le coronavirus

Par Giulia Segreti et Elvira Pollina

ROME, 9 mars (.) – Le Premier ministre italien a promis lundi une “thérapie de choc de masse” pour vaincre le coronavirus et a exhorté l’Europe à agir fermement après l’effondrement des marchés financiers et le pays forcé pour isoler une bonne partie de sa région industrialisée du nord.

La France a fait écho à l’appel du Premier ministre Giuseppe Conte, affirmant que l’Europe devait offrir une “réponse énergique, étendue et coordonnée”, ajoutant que les ministres de la zone euro – qui se réunissent la semaine prochaine – devaient décider d’un plan de stimuli pour éviter une crise économique.

Les actions ont diminué dans le monde entier à mesure que le coronavirus se propage, coupant les lignes d’approvisionnement et paralysant les industries.

Les marchés boursiers se sont à nouveau effondrés lundi parce que les prix du pétrole ont chuté jusqu’à 31%, après que l’Arabie saoudite a commencé une guerre des prix avec la Russie, qui a accéléré la recherche d’actifs plus sûrs tels que les obligations américaines et le yen japonais. .

En un peu plus de deux semaines, le nombre de cas de coronavirus en Italie est passé à 7 375 et l’épidémie a causé la mort de 366 personnes, le deuxième chiffre le plus élevé après la Chine, une situation qui a mis sous pression énorme le système de santé du pays.

“Nous n’allons pas nous arrêter ici”, a déclaré Conte au journal La Repubblica. “Nous utiliserons une thérapie de choc massive. Pour sortir de cette urgence, nous utiliserons toutes les ressources économiques et humaines disponibles.”

Le Premier ministre a déclaré que l’Europe devrait assouplir ses limites d’endettement strictes pour permettre plus de marge budgétaire et a ajouté que l’assouplissement attendu des règles budgétaires de l’UE devrait être utilisé “dans son intégralité”.

“L’Europe ne peut pas penser à confronter une situation extraordinaire à des mesures ordinaires”, a-t-il déclaré.

Le virus est apparu en Chine en décembre mais depuis, il s’est propagé dans le monde entier. Des vols et des communautés entières ont été annulés – y compris des villes et des croisières – ont été isolés, tandis que de nombreux concerts, événements commerciaux et sportifs ont dû être reportés. Même les Jeux olympiques de Tokyo sont dans le doute.

Selon un décompte de ., plus de 110 000 personnes ont été infectées dans 105 pays et territoires et environ 3 800 sont décédées, principalement en Chine continentale.

L’économie italienne étant déjà au bord de la récession, ses nouvelles restrictions – sans précédent pour l’après-guerre – ont stoppé les mouvements à destination et en provenance de la Lombardie, la région la plus productive qui comprend le centre financier de Milan. De nombreux espaces publics dans la zone nord restent fermés.

Les bars et restaurants ont dû fermer ou restreindre l’accès à leurs locaux. Les principaux événements sportifs, dont les matchs de football de la ligue italienne, se tiendront sans spectateurs pendant un mois.

La France comptait 1 126 cas confirmés et 19 décès dimanche soir. La banque centrale a estimé que l’économie ne croîtrait qu’au premier trimestre par rapport aux trois mois précédents et a mis en garde contre un ralentissement potentiellement sévère.

Mais la Chine et la Corée du Sud, deuxième pays le plus touché par l’épidémie en Asie, ont enregistré un taux de nouvelles infections plus faible.

En Chine continentale, sans compter l’épicentre de la province du Hubei, aucun nouveau cas de virus transmis localement pour la deuxième journée de lundi n’a été signalé, bien que le parti communiste au pouvoir ait déclaré que des mesures de précaution devaient être maintenues.

