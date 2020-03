L’Italie chante sur les balcons: le karaoké collectif émouvant pour combattre l’angoisse du coronavirus

L’Italie est le pays le plus touché du monde après la Chine en raison de la pandémie de coronavirus. Le gouvernement a déclaré une urgence nationale et fermé les frontières, annulé les spectacles, interdit et interdit l’ouverture de tous les locaux commerciaux à l’exception des pharmacies et des supermarchés. Les rues des villes étaient désertes et les voisins sont enfermés dans leurs maisons.

Sont des moments de angoisse et peur. Mais dans certaines villes, ils ont trouvé un moyen de se sentir unis et accompagnés. Dans les dernières nuits, lLes Napolitains ouvrent les fenêtres et sortent sur leurs balcons pour chanter ensemble quelques chansons, une sorte de karaoké collectif pour se divertir et s’encourager.

L’un des thèmes choisis était “Les gens mangent noi non molla mai” (“Les gens comme nous n’abandonnent jamais”), une chanson qui est aussi souvent chantée au stade de Napoli. Un autre sujet était “Abbracciame” (Hug me) par Andrea Sannino.

Certains voisins ont téléchargé des vidéos de ces moments de chant partagés dans les quartiers au milieu de la nuit sur les réseaux sociaux. Une image spectrale et mouvante.

«Il y a une très belle devise qui est partagée en Italie: Ils ont demandé à nos grands-parents d’aller à la guerre, ils nous demandent seulement de rester à la maison. Reste. #Yomequedoencasa@ AnaMariaLuqueL1 a écrit sur son compte Twitter.

Bien qu’une partie du karaoké collectif ait commencé spontanément, d’autres commencent à s’organiser comme une sorte de Flahsmob, comme certaines affiches qui circulent déjà sur les réseaux parmi les Romains appelant à ce vendredi soir.

Le pays d’Europe le plus touché par le coronavirus, a jusqu’à ce vendredi avec 15 113 infectés et 1 016 morts.

Il y a eu 189 décès au cours des dernières 24 heures et la région la plus touchée est la Lombardie, dans le nord, avec 744 décès et 8 725 personnes infectées.

Cinq régions des 20 en Italie n’ont pas enregistré de décès, mais on craint que le virus ne se propage au sud de la péninsule ainsi que d’autres pays d’Europe, dont l’Espagne et la France.

Les 60 millions d’Italiens restent isolés, surtout après que le gouvernement a décrété mercredi la fermeture de tous les magasins sauf les supermarchés et les pharmacies, une mesure sans précédent dans l’histoire du pays.

Le pape François a envoyé jeudi un message vidéo aux dirigeants du monde face à la pandémie. «En ce moment, les autorités se sentent seules. Ce n’est pas comme ça. Nous sommes avec vous, nous prions pour vous », a-t-il déclaré.

La plupart des villes italiennes sont désertes, à Rome, Milan, Florence, Venise les rues, les places et les moyens de transport sont vides et le silence est pénible.

À certains moments, la police et la police surveillent les dispositions strictes de rester enfermé dans la maison pour éviter la propagation, la seule arme pour combattre ce nouvel ennemi.

Les pays les plus touchés derrière la Chine sont l’Italie, 1016 décès pour 15113 cas, l’Iran (429 décès, 10075 cas), l’Espagne (84 décès, 2968 cas) et la Corée du Sud (66 décès, 7869 cas).

Depuis mercredi, la Pologne, l’Autriche, la Guyane, l’Algérie et l’Azerbaïdjan ont enregistré de nouveaux cas mortels. Cuba, la Guyane et la Jamaïque ont annoncé pour la première fois des cas sur leur territoire.

L’Asie a totalisé 90 773 cas (3 253 décès), l’Europe 27 741 (1 182), le Moyen-Orient 11 035 (440), les États-Unis et le Canada 1 416 (39), l’Amérique latine et les Caraïbes 207 (3), l’Océanie 155 (3) et l’Afrique 134 (3).

Cet équilibre a été réalisé à partir des données des autorités nationales compilées par les bureaux de l’. et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les critères de préparation des bilans et des pratiques de triage pour l’échantillonnage varient d’un pays à l’autre.