L’Italie commence à fabriquer des masques pour les prisonniers de trois prisons

Le ministère italien de la Justice a annoncé ce samedi que des détenus de trois prisons deRome, Milan et SalerneIls commenceront, au milieu de ce mois, à fabriquer des masques chirurgicaux pour combler le déficit de cet élément essentiel de protection pour les agents de santé qui soignent les patients atteints de coronavirus.

Les détenus travailleront sur huit machines formées pour fabriquer jusqu’à 400 000 masques par jour. Les premiers envois de fonds seront répartis entre la population carcérale et les agents de sécurité, particulièrement vulnérables auxcontagion.

Une fois cette phase terminée, lemasques excédentairesrésultant des opérations “seront répartis entre les hôpitaux italiens.

Au début du mois dernier, au début demoments les plus difficilesAprès la crise, les prisons italiennes sont devenues le théâtre d’évasions et d’émeutes en raison de l’incapacité des autorités à garantir la sécurité des prisonniers et des gardiens.

Le ministre de la justice,Alfonso Bonafede,a confirmé qu’un total de 6 000 prisonniers ont participé à des émeutes ou à des agressions de quelque nature que ce soit, une douzaine de détenus sont morts de surdoses et 12 ont tenté de s’échapper. Au total, 40 gardiens de prison ont été blessés.

