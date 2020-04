L’Italie devrait commencer à assouplir ses restrictions sur les coronavirus le 4 mai après près de 2 mois de verrouillage. Mais certaines mesures peuvent rester en place jusqu’à ce qu’il y ait un vaccin.

Personnes lors d’un flash mob à Rome le 15 mars.

ANDREAS SOLARO / . via .

Dimanche soir, le Premier ministre italien Giuseppe Conte a annoncé que le verrouillage national qui était en place depuis près de deux mois serait assoupli le 4 mai, le pays entrant dans ce qu’il a appelé la “phase deux”.

Dans le cadre des restrictions assouplies, les gens seront autorisés à rendre visite à leurs proches, de petites funérailles peuvent être organisées, la fabrication et la construction peuvent redémarrer, et il y aura un prix fixe de 0,50 $ par masque pour empêcher les prix et encourager le port du masque.

Pourtant, Conte a déclaré que la pleine liberté de mouvement était plus éloignée, et certaines restrictions resteront très probablement en place jusqu’à ce qu’un vaccin soit trouvé.

Après près de deux mois, l’un des pays les plus durement touchés par le nouveau coronavirus prévoit de commencer à alléger son verrouillage.

Dimanche soir, le Premier ministre italien Giuseppe Conte a déclaré à la population italienne de 60 millions d’habitants que le pays entrerait dans ce qu’il a appelé la “phase deux” du verrouillage le 4 mai.

À partir de la semaine prochaine, les gens seront autorisés à rendre visite à leurs proches, de petites funérailles peuvent avoir lieu, et la fabrication et la construction peuvent redémarrer, tant que les travailleurs portent des masques et pratiquent la distanciation sociale. Il a ajouté qu’il y aurait un prix fixe fixé à 0,50 $ par masque pour éviter les hausses de prix et encourager le port de masque, selon le New York Times.

Malgré l’assouplissement des restrictions, Conte a déclaré à la nation: “Si vous aimez l’Italie, gardez vos distances.”

“Le comportement responsable de chacun de nous sera fondamental: nous ne devons jamais nous approcher – la distance de sécurité doit être d’au moins 1 mètre”, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte.

Tiziana Fabi / . / .

Dimanche soir, l’Italie avait confirmé 197 675 cas de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, ainsi que 26 644 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

L’Italie est strictement bloquée depuis le 10 mars. Elle a été l’une des premières nations à l’extérieur de la Chine à ordonner aux gens de rester chez eux. Les citoyens ont également dû porter un formulaire pour fournir une raison de se déplacer, et les agents de santé ont été informés qu’ils ne pouvaient pas prendre de congé.

Les mois ont été éprouvants pour les agents de santé du pays, dont certains ont été confrontés à la décision difficile de donner la priorité aux jeunes patients par rapport aux patients plus âgés en raison de l’équipement limité. Les images ont montré des unités de soins intensifs de fortune, débordantes de patients.

Mais le verrouillage strict de l’Italie a réussi à ralentir la propagation de la maladie au fil du temps. La semaine dernière, l’Italie a signalé sa première baisse des cas actifs depuis que la pandémie a frappé le pays. Une étude menée par des chercheurs en Italie et en Suisse a révélé que les mesures de verrouillage dans le pays auraient pu empêcher 200 000 hospitalisations et réduire la transmission des coronavirus de 45%.

Sous des restrictions assouplies, les voyages continueront d’être étroitement réglementés et des formulaires spéciaux seront toujours requis.

“Il doit toujours y avoir une raison de se déplacer”, a déclaré Conte.

Les écoles sont fermées pour le reste de l’année scolaire et les rassemblements et fêtes sont également interdits.

Conte a également établi un calendrier pour un nouvel assouplissement des restrictions. Il a déclaré que les magasins pourraient ouvrir le 18 mai, mais ce ne serait que le 1er juin que les restaurants, les cafés et les coiffeurs pourraient ouvrir.

Malgré le calendrier optimiste pour une réouverture lente du pays, Conte a souligné que la totale liberté de circulation des citoyens italiens était loin. Conte a déclaré que certaines restrictions resteraient en place jusqu’à l’approbation d’un vaccin.

