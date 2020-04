L’Italie ferme ses ports au débarquement des migrants

Le gouvernement italien a annoncéla fermeture de ses ports pour le débarquement des migrantssauvé en Méditerranée car il affirme qu’en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit dans le pays, celui qui compte le plus de décès dans le monde, les conditions appropriées n’existent pas.

Dans un décret signé tard mardi par les ministres des Transports, des Affaires étrangères, de l’Intérieur et de la Santé, le gouvernement soutient que si se maintenir “l’urgence sanitaire nationale”selon Covid-19, “les ports italiens n’assurent pas les exigences nécessaires pour le classement et la définition de” lieu sûr “” pour les sauvetages effectués “par des navires battant pavillon étranger en dehors de la zone italienne”.

Ainsi, la mesure n’affectera pas les migrants secourus par des navires italiens dans la zone de recherche et de sauvetage qui correspond au pays duMéditerranéeou qu’ils parviennent à atteindre les côtes italiennes par leurs propres moyens.

Arrivée des migrants à Lampedusa

Selon «La Repubblica», 124 migrants sont arrivés la nuit dans deux bateaux vers l’île deLampedusa, qui viennent rejoindre 34 autres personnes arrivées lundi et déjà en quarantaine au centre d’accueil, qui déborde.

“Ces personnes doivent être transférées immédiatement“le maire de Lampedusa, Totò Martello, a réclamé du ministre de l’Intérieur, Luciana Lamorgese.”Il n’y a pas de place pour NadiEt nous ne pouvons pas mettre en danger la population et les travailleurs “, a-t-il averti.” Les migrants sont sur le quai et s’ils ne sont pas emmenés, je les laisserai là-bas. Je n’ai pas d’autre choix “, a-t-il assuré.

En outre, la décision du gouvernement italienlaisse les 150 migrants secourus dans l’impasseLundi par le bateau «Alan Kurdi» de l’ONG allemande Sea Eye. Selon le journal susmentionné, l’une des hypothèses envisagées est qu’ils soient hébergés dans un bateau de la Croix-Rouge au large des côtes italiennes afin qu’ils purgent une période de quarantaine avant de les distribuer dans différents pays européens.

.