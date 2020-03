L’Italie pourrait refuser des soins intensifs aux grands-parents atteints de coronavirus en raison du manque de lits

Le 7 mars, le gouverneur de Lombardie, Attilio Fontana, a reçu une lettre de la Coordination des soins intensifs l’informant d’une “situation limite” pour l’urgence liée au coronavirus.

“Il s’agit d’un événement grave”, prévient le document, “et met en danger la survie, non seulement des patients de Covid, mais aussi de la partie de la population qui se tourne normalement vers le système de santé pour le traitement des événements aigus ou chroniques de toute nature.“

Le texte continue de souligner que “les installations sanitaires subissent une pression plus forte que toute possibilité de réponse adéquate”.

Par conséquent, malgré «l’énorme engagement de tous les personnels de santé et le déploiement de tous les outils disponibles, une bonne gestion du phénomène est désormais impossible».

Qu’adviendra-t-il du réseau de soins intensifs?

Le texte garantit également que “l’ensemble du réseau de soins intensifs a été restructuré et nous travaillons avec beaucoup d’efforts pour aider les patients gravement et très gravement malades, dont la vie dépend des équipes médicales, qui sont malheureusement limitées”.

L’Italie “laissera mourir les plus de 80 ans” parce que son système de santé s’est effondré et qu’elle doit faire de la place à ceux qui sont plus susceptibles de vivre.

Il n’y a même pas de lits

Début mars, Enzo Marinari et Enrico M. Bucci ont analysé la situation du coronavirus et prévu que, sur la base d’indicateurs statistiques, le nombre de lits nécessaires en réanimation serait insuffisant pour soigner tous les malades.

Les médecins doivent décider

Dans une situation aussi complexe que celle vécue en Italie, le médecin peut être contraint de prendre des décisions sérieuses d’un point de vue éthique et clinique en peu de temps.

Par exemple, quels patients subissent des traitements intensifs lorsque les ressources ne sont pas suffisantes pour tous ceux qui arrivent, et c’est que tous n’ont pas la même possibilité de guérison.

La Société italienne d’anesthésie, d’analgésie, de soins intensifs et de soins intensifs, cependant, recommande qu’avant de prendre une décision aussi critique, les parties impliquées aient fait tout leur possible pour servir tout le monde avec les ressources disponibles.

Les personnes de moins de 80 ans auront la préférence

Les critères d’accès aux soins intensifs en cas d’urgence devraient inclure un âge inférieur à 80 ans ou un score sur l’indice de comorbidité de Charlson. [que indica cuántas otras afecciones médicas tiene el paciente] moins de 5.

