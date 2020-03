L’Italie se prépare à isoler la région de Lombardie après une augmentation des cas de coronavirus

Par Giulia Segreti et Gavin Jones

ROME, 7 mars (.) – L’Italie s’apprête à isoler sa région la plus riche et la plus peuplée, qui comprend sa capitale économique, Milan, dans le cadre d’une nouvelle série de mesures strictes qui devraient être approuvées samedi pour tenter de contenir l’épidémie du coronavirus.

Les nouvelles règles prévoient notamment d’exhorter les personnes à ne pas entrer ou sortir de la Lombardie, où vivent quelque 10 millions de personnes, comme dans 11 provinces de quatre des 19 régions d’Italie, selon un projet de décret auquel elles avaient accès. .

Tous les musées, gymnases, centres culturels, centres de ski et piscines seront fermés dans les zones désignées, selon le décret, qui doit entrer en vigueur dimanche.

La législation devrait être adoptée plus tard samedi, a déclaré plus tôt le chef de l’agence de protection civile, après que le nombre de personnes infectées par le coronavirus a grimpé de plus de 1 200 au cours des dernières 24 heures.

Jusqu’à présent, seules quelques zones limitées du nord de l’Italie, appelées «zones rouges», ont été mises en quarantaine.

Les absences au travail seront annulées pour tous les agents de santé; les mariages, les funérailles et les événements sportifs seront suspendus et le télétravail devrait être adopté autant que possible, selon le projet.

Les 11 provinces touchées sont situées autour de Modène, Parme, Plaisance, Reggio Emilia et Rimini, dans la région Émilie-Romagne; Venise, Padoue et Trévise en Vénétie; Asti et Alexandrie dans le Piémont; et la province de Pesaro et Urbino dans la région centrale des Marches.

Tous les collèges et universités seront fermés en Lombardie et dans les provinces répertoriées au moins jusqu’au 3 avril. Le gouvernement a annoncé cette semaine la suspension des cours dans tout le pays au moins jusqu’au 15 mars.

L’épidémie frappe déjà durement l’économie italienne en difficulté et Rome s’est engagée à dépenser 7,5 milliards d’euros (8,5 milliards de dollars) pour stopper l’épidémie et ses conséquences.

(Édité en espagnol par Carlos Serrano)