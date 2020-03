L’Italie se réveille avec des rues désertes après une quarantaine sans précédent par le coronavirus

ROME, 10 mars (.) – L’Italie s’est réveillée mardi avec des rues désertes au milieu d’un confinement sans précédent après que le gouvernement a étendu ses mesures de quarantaine à travers le pays, dans le but de ralentir la pire épidémie de coronavirus en Europe.

Les mesures, annoncées lundi soir par le Premier ministre Giuseppe Conte, prolongent les démarches déjà entreprises dans la riche région de Lombardie au nord et dans une partie des provinces voisines, limitant strictement les déplacements et fermant les espaces publics.

“L’avenir de l’Italie est entre nos mains. Puissions-nous tous faire notre part, renoncer à quelque chose pour notre bien collectif”, a déclaré Conte sur le réseau social Twitter, encourageant les gens à prendre leurs responsabilités.

On a ordonné aux gens de se déplacer uniquement pour des raisons professionnelles, des besoins de santé ou des urgences pendant au moins les trois semaines suivantes, et doivent rester autrement à la maison. Quiconque voyage devra remplir un document précisant les raisons et devra l’emporter avec lui.

Les grandes réunions et événements en plein air, y compris les sports, ont été interdits, tandis que les bars et restaurants devront fermer à 18 heures, heure locale. Les écoles et les universités resteront fermées jusqu’au 3 avril.

“Toute l’Italie est fermée maintenant”, a déclaré le directeur du journal Corriere della Sera.

À l’aube, les rues de Rome étaient beaucoup plus calmes que la normale, avec des voitures circulant librement sous un ciel bleu clair au centre, normalement obstrué par la circulation, un reflet de l’atmosphère dans la capitale financière de Milan, qui était déjà sous contrôles plus serrés.

Les voyageurs en provenance de Rome pouvaient facilement trouver des sièges dans le système souterrain, généralement bondés pendant les heures de pointe du matin. L’utilisation de masques dans les rues de la capitale était plus courante qu’auparavant.

Peu de temps après l’annonce des mesures, les acheteurs de Rome se sont précipités dans les supermarchés de nuit pour s’approvisionner en nourriture et en produits de première nécessité, ce qui a conduit le gouvernement à déclarer que les fournitures seraient garanties et à exhorter les gens à ne pas faire leurs courses panique

Les magasins peuvent rester ouverts tant que les clients maintiennent une distance minimale d’un mètre entre eux.

Les mesures sont devenues connues après que les dernières données ont montré que l’épidémie de coronavirus a continué d’augmenter, avec 9 172 cas positifs enregistrés lundi et 463 décès, le deuxième plus haut niveau au monde après la Chine.[nL1N2B23R2]

