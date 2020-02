Liverpool a remporté sa quinzième victoire consécutive samedi en battant Southampton 4-0 avec les buts d’Alex Oxlade-Chamberlain, Jordan Henderson et Mohamed Salah, à deux reprises.

Oxlade-Chamberlain a dépassé Liverpool avec un tir bas de l’extérieur de la surface, Henderson a signé la victoire et Salah l’a condamnée, profitant d’une belle passe de Henderson lui-même et piquant le ballon devant le gardien de but.