Liverpool conclut un accord d’équipement avec Nike et quitte New Balance

7 janvier (.) – Liverpool a annoncé mardi avoir signé un accord pluriannuel avec Nike en tant que nouveau fournisseur de vêtements depuis la saison 2020-21, en remplacement de New Balance.

New Balance a poursuivi Liverpool en justice l’année dernière, affirmant que le club voulait parvenir à un accord avec Nike une fois le lien entre les deux terminé en mai 2020.

New Balance, fournisseur officiel de vêtements de Liverpool depuis la campagne 2015-16, a déclaré qu’il aurait dû être autorisé à correspondre à l’offre de Nike.

Cependant, le club a fait valoir avec succès que New Balance ne pouvait pas correspondre à l’offre de Nike en matière de marketing et de distribution, et le juge a jugé que l’offre de New Balance était “moins favorable” au club que celle de son concurrent.

“Nous souhaitons la bienvenue à Nike dans la famille LFC en tant que nouveau fournisseur officiel de vêtements et nous espérons que ce sera un partenaire incroyable pour le club … alors que nous continuons d’élargir notre base de fans”, a déclaré le directeur général et directeur commercial. du club, Billy Hogan, dans un communiqué. “Nike reflète nos ambitions de croissance.”

“Nous tenons à remercier New Balance pour son soutien ces dernières années et leur souhaitons tout le meilleur pour l’avenir”, a ajouté Hogan.

Nike sera le fournisseur officiel de vêtements du club pour les équipes masculine, féminine et académique à partir du 1er juin, a-t-il déclaré.

(Rapport de Rohith Nair à Bengaluru; édité en espagnol par Javier Leira)