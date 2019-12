Liz Hurley et Damian: l'incroyable ressemblance entre la star et son fils de 17 ans

Liz Hurley et son fils Damian ont prouvé à plusieurs reprises qu'ils sont comme deux gouttes d'eau. Sa grande ressemblance a fait sensation au cours de la dernière année, car ils ont même tendance à s'habiller de façon similaire et à accompagner plusieurs événements. Mais cette fois, ils ont surpris tout le monde avec une carte postale de Noël dans laquelle il est difficile de les différencier.

Sur la photo, partagée depuis le compte Instagram de l'adolescent de 17 ans, les deux modèles regardent la caméra, tout en portant des chapeaux chauds et montrent leurs cheveux bruns abondants. L'image ressemblait à l'énorme ressemblance de la mère et du fils.

"Joyeux Noël"a écrit Damian Charles Hurley, le nom complet du jeune homme, pour accompagner l'instantané qui a fait fureur parmi les internautes. Cette capture ajoute jusqu'à 7 000 likes et plusieurs commentaires.

Le père biologique de Damian est l'homme d'affaires milliardaire Steve Bing. La paternité a été établie avec un procès et des tests ADN, après qu'il l'ait d'abord interrogée, mentionnant que lui et l'actrice entretenaient une relation "brève et non exclusive".

Selon plusieurs médias anglais, Bing avait alors promis à Liz de se comporter comme une mère "extrêmement impliquée et responsable". Mais L'actrice s'est toujours définie comme «mère célibataire».

Damian a essayé, sans chance, d'agir. Il a obtenu un petit rôle dans The Royals, un roman mettant en vedette sa mère dans le rôle d'une reine consort fictive d'Angleterre, mais après deux épisodes, le spectacle a été annulé.

Après avoir trébuché sur les plateaux d'enregistrement, le jeune homme a commencé sa carrière dans le monde du mannequinat cette année. Depuis son arrivée à la campagne du maquilleur britannique Pat McGrath, il n'a pas hésité à rendre différents hommages à sa mère, actrice et mannequin de 54 ans, avec qui il a aussi une grande ressemblance.

Damian signé avec l'agence de mannequins londonienne TESS Management, qui traite également de la carrière de mannequins comme Suki Waterhouse et Georgia May Jagger.

Dans les réseaux sociaux, ils ont souligné, à plusieurs reprises, que ses traits (pommettes, lèvres et nez) sont très similaires, tandis que les cheveux utilisent également la même longueur et la même couleur. Un autre aspect important est que Damian imite continuellement les tenues emblématiques que sa mère portait dans ses meilleures années dans l'industrie de la mode.

Dans la promo de Pat McGrath, il a été vu avec une coiffure secouée et maquillée. Il a également impressionné les téléspectateurs pour la production photographique audacieuse réalisée par le célèbre photographe de mode Steven Meisel.

Il a également brillé dans la présentation du produit pour sa bravoure et pour avoir imité un look emblématique de sa mère lorsqu'il portait un costume noir avec de grandes broches dorées. Il se souvenait de la robe Versace que Liz portait quand il a assisté au tapis rouge du film Quatre mariages et un enterrement, il y a plus de 20 ans et a catapulté sa carrière artistique.

Mais ce n'est pas la seule fois où Damian a présumé son style et sa grande ressemblance avec sa mère, puisqu'il a toujours montré des photos similaires à celles du modèle britannique.

Le lien entre les deux est évident. Le mannequin de 54 ans a même déclaré qu'ils passent beaucoup de temps ensemble et qu'à certaines occasions, elle a accordé à son fils des privilèges: "Étant donné que je suis une mère célibataire et qu'il est enfant unique, nous passons par défaut beaucoup de temps ensemble et nous nous sentons parfaitement à l'aise en compagnie."