Lizbeth Rodríguez, animatrice de Exposing Infidels, demande à danser avec elle

L’animatrice d’Exponiendo Infieles surprend à nouveau ses followers Lizbeth Rodríguez leur demande de danser avec elle et de la sortir de sa douleur La publication dépasse déjà 420 mille likes jusqu’à présent

Encore une fois, Lizbeth Rodríguez, animatrice d’Exponiendo Infieles, surprend ses followers en partageant une série de photos sur son compte Instagram officiel où elle leur demande de danser avec elle et de la sortir de son chagrin.

Cette publication, qui dépasse jusqu’ici 420 000 “J’aime”, montre Lizbeth Rodríguez dans des poses très sensuelles, ainsi que portant une tenue qui met en valeur sa silhouette qui est le rêve de beaucoup de ses fans.

“Belle brune … danse avec moi et tu me sors de cette douleur! Commentez RUINS et je vous suivrai #quantiantine #quedateencasa “, a exprimé le youtuber qui est devenu célèbre après avoir conduit Exposing Infidels of Badabun.

Avec plus de 12 millions de followers sur son compte Instagram, Lizbeth Rodríguez provoque des réactions de toutes sortes, auxquelles, d’habitude, la youtubeuse ne se tait pas.

Son ex-partenaire à Badabun, l’influenceur Celeste Pellegrini, n’a pas hésité à poster: “Je danse avec toi comme tu veux, mamacita”, alors Lizbeth a répondu: “Je t’aime !!!”.

La célèbre conductrice péruvienne, Laura Bozzo, avec qui Lizbeth Rodríguez a une amitié, s’est exprimée de la manière suivante: «Magnifique, j’aime ton maquillage et ta coiffure. Bénédictions et prenez bien soin de vous ».

Ses disciples n’ont pas pu garder le silence après avoir vu ces photographies, bien que certains n’aient pas mesuré l’impact de ses mots: “Ma femme, tu es très bonne”, “Prête-moi celui qui manque … bébé, ou tu le prends juste pour ‘cag …?” , “Quel corps avez-vous, pouvez-vous me donner des conseils?”, “Et alors, combien pa …” “,” Je n’ai pas baisé avec … avec une telle beauté, Liz “,” Hé, saviez-vous que vous êtes extrêmement belle? “, “Cul …”.

Un admirateur de Lizbeth Rodríguez lui a envoyé un message énergique qui n’a jusqu’à présent pas reçu de réponse: “Bien que je commente, capture et vous l’envoie par message privé … vous ne le voyez ni ne le suivez.”

Les commentaires adressés à l’hôte d’Exponiendo Infieles semblaient sans fin: “Mamacita”, “Oups, maman”, “J’ai corrigé que lorsque Dieu vous a créés, le pot de beauté est tombé,” Vous êtes l’art pour mes yeux “,” Mon Oeuvre d’art préférée »,« Quel musée avez-vous quitté? »,« Belle femme ».

Quelqu’un d’autre lui a rappelé la phrase que beaucoup ont en tête: «Salut, et mes amis, tu es un couple? Hahaha, et c’était la fin d’une relation. “

D’autres se sont inspirés un peu plus et se sont exprimés de la manière suivante: “Disney n’a pas la plus belle princesse du monde”, “Trop de perfection pour mes yeux”, “Tu es une déesse, ma fille”.

D’un autre côté, un surfeur a lancé une question à l’air: «Est-ce que tout cela a mangé du Tavo ou le mangez-vous toujours? Tu es belle @lizbethrodriguezoficial ».

Un fan, inquiet de la pandémie actuelle dans le monde, a demandé au youtubeur: “Quarantaine à la maison, ne sortez pas ou le gommage vous emporte.”

Un autre utilisateur a également déclaré: «Je suis votre fan numéro un, mais vous ne me répondez jamais. Quand tu viens en Colombie, j’ai des fleurs pour toi, magnifique. “