Lizbeth Rodríguez dévoile des infidèles sans soutien-gorge

Lizbeth Rodríguez montre presque ses seins sur certaines photos L’animatrice d’Exponiendo Infieles se montre sans soutien-gorge Souligner la folie sur les réseaux sociaux, mais les ennemis ne l’oublient pas

Lizbeth Rodríguez, la ‘Badabum Girl. Cette fois, la célèbre conductrice Lizbeth Rodríguez a exposé plus que la tromperie d’un couple, sans honte ni honte, elle a exposé ses seins, posant sur une photo audacieuse sans porter de soutien-gorge, donc une fois de plus la présentatrice d’Exposing Infidels suscite la controverse dans ses disciples.

C’est à travers les réseaux sociaux que le youtubeur mexicain a décidé de remonter le moral, car beaucoup de ses fans lui ont adressé d’énormes compliments, tandis que ses détracteurs, comme toujours, n’ont pas manqué cette occasion de le critiquer pour tout pour son audace .

Vous pouvez voir ses photos complètes sur son compte Instagram personnel @lizbethrodriguezoficial, qui jusqu’à dimanche après-midi avait plus de 639 000 likes et dépassé 5 000 commentaires, parmi tous ses followers qui dépassent 12 200 000 en Instagram.

Lizbeth Rodríguez fait la promotion de sa chaîne Yotube et a affiché textuellement le message suivant: «1, 2 ou 3. Avez-vous déjà vu le nouveau chapitre des secrets? C’est sur ma chaîne. ” Parallèlement au commentaire, la présentatrice sexy a téléchargé trois photos dans lesquelles elle apparaît avec une veste brillante, mais la chose la plus excitante pour ses fans est qu’elle est partie sans soutien-gorge et a pratiquement exposé ses seins énormes.

Ainsi, nous vous laisserons quelques commentaires laissés sur son compte, notamment ceux de ses fans et d’autres de ses ennemis, car l’hôte ne laisse jamais son public heureux.

Parmi les célébrités qui l’ont flatté, les photos étaient également l’hôte, mais à la télévision, la péruvienne Laura Bozzo, qui avec quelques emojis l’a applaudi.

Un des internautes lui a posé une question que beaucoup de ses fans attendent et sans hésiter il a écrit: “Quand commencez-vous à vous rencontrer?”.

Dans l’une des photos les plus commentées, Lizbeth Rodríguez, la «Badabum Girl». Elle ouvre ses bras et donc sa veste dévoile ses seins, avec un regard sensuel et ses cheveux baissés.

Quelqu’un amoureux lui a dit: “Je le voyais mais je t’ai vu et je n’ai pas pu résister à venir quitter mon cœur. Je suis ta belle fan.”

“Confirme ma mésange …”, “Appelle les pompiers car cette femme brûle”, “parfait”, “divin”, “donne moi du coeur”, “précieux”, “j’ai arrêté de faire la tâche pour voir le nouveau chapitre”, “Cerveaux d’Argentine Buenos Aires”, “comme tu es bon”, “raconte la légende selon laquelle si vous arrivez tôt Liz vous répond ou vous suit, mais ça ne m’arrive jamais”, ont dit d’autres commentaires reçus de la part du chauffeur sexy .

Mais comme nous le disions au début, la belle femme ne laisse personne heureux et l’un de ses fans en a demandé plus: “En savoir plus”.

“Comme c’est beau”, “déesse”, “jolie”, “belle”, “belle”, “très jolie”, “je t’aime Liz”, “ils disent que si tu arrives tôt Liz te salue”, étaient d’autres opinions de les gens.

Quelques fans plus audacieux et avec des esprits au-dessus de la normale lui ont commenté: “bon tet …”, “comme c’est délicieux”, “mon amour”, “c’est ainsi que tombe mon désir de retourner chez mon ex, mais ma reine est un prêtre vous êtes une déesse “,” princesse “,” quelle honte vous vous couvrez, vous avez beaucoup à enseigner “.