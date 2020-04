Lizbeth Rodríguez maillot de bain plaies sanglantes

L’hôte d’Infidels exposants pose en maillot de bain et revendique ses fesses Lizbeth Rodríguez semble sanglante et montre ses blessures Ses partisans montrent leur inquiétude

Lizbeth Rodríguez, animatrice d’Exponiendo Infieles, après avoir posé en maillot de bain et exhibé ses fesses, semble sanglante et montre ses blessures, inquiétant ses partisans, car elle a eu un accident avec son équipe de production lors d’une vidéo dans la Reserva de la biosphère des marais nationaux à Nayarit, au Mexique.

Dans une publication disponible sur sa chaîne YouTube, à laquelle près de 9 millions de téléspectateurs sont abonnés, Lizbeth Rodríguez a alarmé ses fans en postant: «Ils m’ont presque mangé. J’ai vécu pour en parler ».

“Amis, rejoignez-moi dans cette aventure de super kayak, où cela m’a définitivement laissé une belle expérience de vie, et bien sûr, je ne pouvais pas laisser mon équipe derrière cette excursion, (où) nous avons tout traversé, alors ne le manquez pas et Rejoignez-nous dans cette aventure », a déclaré l’hôte d’Infidels exposants, ne sachant pas ce qui allait se passer ensuite.

Après plusieurs mètres de kayak avec ses partenaires de production, Lizbeth Rodríguez, qui portait un pantalon blanc attaché au corps qui mettait en valeur son arrière proéminent, proposa de jouer quelques “petites courses”, sans oublier que plus tard elles entreraient en collision avec quelques branches qui feraient elle et son partenaire, Jorge, sont tombés dans la rivière, avec des crocodiles qui traînent.

Après s’être remis de la peur, Lizbeth et Jorge sont montés dans un petit bateau qui les accompagnait, et le chauffeur d’Exposing Infidels, en plaisantant, a montré les faux cils qui sont tombés, et plus tard, les blessures qui ont été faites à l’un de ses bras.

Et même si la peur était grande, ce n’était pas un obstacle pour que la visite en kayak continue. Certains de ses fans ont exprimé leur inquiétude et ont laissé leurs commentaires sur sa chaîne YouTube: “Oh non, Liz, je pensais que le crocodile allait te manger et le filet est de vivre sans Lizbeth Rodríguez, je t’aime, ne change jamais”, “bonne chose qu’il ne t’a pas mangé, Liz, nous serions laissés sans toi. “

De leur côté, les autres internautes ne croyaient pas complètement à ce qu’ils avaient observé dans cette vidéo, qui dépasse jusqu’ici 190 mille vues: «Que tout le monde se trompe, il est évident que c’est un mensonge, ce sont des scènes différentes, s’il vous plaît, ne croyez pas tout ce que vous voyez, c’est du pur click bac, comme un album de merde »,« J’ai une question, les crocodiles étaient-ils vraiment en panne ou était-ce juste une vidéo volée et ils l’ont mise en scène? Je dis cela parce que je les regarde très calmement comme s’il n’y avait pas de crocodiles ».

Un admirateur de l’hôte d’Exponiendo Infieles lui a fait une proposition qui n’a pas reçu de réponse jusqu’à présent: «Mon amour, ne risque pas ta vie parce que je meurs. Quand tu veux voyager, fais le moi savoir, je t’emmène où tu veux dans le monde ».

Un internaute a remarqué un détail intéressant et a immédiatement déclaré à Lizbeth Rodríguez: «Et nous ne sommes pas censés être en quarantaine… inadaptés? Liz, montre l’exemple. »

Filed Under: Maillot de bain Lizbeth Rodriguez Bloody Butt