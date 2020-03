Lizbeth Rodríguez montre son énorme cul et laisse le doute si elle apporte un soutien-gorge

L’hôte d’Infidels exposant de Badabun se déchaîne avec des photos sensuelles sur Instagram Lizbeth Rodríguez montre ses fesses énormes et laisse le doute si elle apporte un soutien-gorge La publication compte jusqu’à présent près de 640 000 likes

Il l’a fait une fois de plus. Lizbeth Rodríguez, animatrice d’Exposing Infidels of Badabun, a mis en ligne une série de photos sur son compte Instagram officiel où elle possède ses fesses énormes, en plus de laisser le doute parmi ses fans si elle apporte un soutien-gorge.

Avec plus de 12 millions de followers, Lizbeth Rodríguez provoque des réactions immédiates parmi ses followers Instagram, qui n’hésitent pas à être présents avec des commentaires, beaucoup d’entre eux osent, ou aiment, comme à cette occasion, que sa publication compte près de 640 mille aime.

L’animatrice d’Exposing Infidels of Badabun, où elle offre de l’argent aux couples en échange de les avoir laissés vérifier les réseaux sociaux du téléphone portable pour démontrer leur fidélité, a écrit ce qui suit pour accompagner leurs photos:

“Nous étions si heureux et nous ne savions pas … #mequedoencasa #cuarentena #recuerdos. Quelle est la première chose que vous ferez lorsque la quarantaine sera passée? »

La pilote péruvienne Laura Bozzo a été l’une des plus célèbres à avoir écrit à Lizbeth Rodríguez: “Tu me manques ma princesse et j’espère te voir bientôt pour finaliser nos projets”, ce qui suggère une future collaboration entre les deux.

“Magnifique, la première chose à faire pour sortir de la quarantaine est de sortir pour suivre …”, “Visitez de nombreux endroits dans mon pays, la Colombie”, “Personne ne sait ce que vous avez jusqu’à ce que vous le perdiez”, “Restez à la maison parce que le coronavirus arrive” étaient quelques-uns des commentaires qu’ils ont faits à l’hôte d’Infidels exposants à Badabun.

Un admirateur lui a posé la question suivante: “N’allez-vous plus jamais faire Exposing Infidels?”, Mais jusqu’à présent, elle n’a pas reçu de réponse.

La flatterie ne pouvait pas manquer à cette occasion: “Tu es belle”, “Mon amour, quelle belle fille”, “Jolie”, “Mamacita”, “Tu es la meilleure”, “Toi, as-tu vu comme tu es jolie?” “Je t’aime”, “Comme mon amour est sensuel”, “Pourquoi es-tu si parfait”, “Mmm, si tu es riche”.

Les commentaires osés de Lizbeth Rodríguez, née le 22 mai 1994 à Tijuana, Baja California, Mexique, ne pouvaient pas manquer: “Quel dos, Liz”, “Mon Dieu, combien de plastique ensemble”, “Haha, et Cet homme ne mord-il pas? »,« Photo numéro 2 Lizbeth: regardez ces beaux cheveux »,« Si vous devez coller des queues formidables, asseyez-vous sur mon visage »,« Mamasota ».

Il y avait aussi des adeptes qui en ont profité pour montrer leur amour: “Prends bien soin de toi, je ne veux pas que quelque chose de mal t’arrive”, “Chula, beau, précieux, beau, parfait, chaque jour je t’admire davantage”, “Oh, mon Dieu, quelle beauté en même temps, comme si cette femme était belle ».

Bien qu’il semblait que les adeptes modéreraient leurs commentaires, ce n’était pas comme ça: “Ce chich …”, “Lizbeth, je ne veux pas être impoli, mais une bonne putain … si je me les donne”, “Je veux te baiser …”, “Comme je le souhaite soyez ce mur pour que vous vous asseyiez sur moi, bébé “,” Chu … celui que vous … “,” Vous avez un pano … “,” Faites de moi une maman … vous à pleines dents “,” Et ce cu …? “,” Sans soutien-gorge, vous respirez mieux maman. “

Enfin, un utilisateur a posé une question qui a fait réfléchir beaucoup de gens: «Que ressentez-vous d’être si harcelé d’être si beau? Il y a beaucoup de commentaires sales, ils doivent respecter les femmes et la beauté ».